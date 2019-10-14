Son Dakika Haberleri: Türk gelinliği Ortadoğu'da
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Türk gelinliği Ortadoğu'da

17 dakika önce

Dünyanın önde gelen tasarımcılarının katıldığı moda haftası Fashion TV'den tüm dünyada canlı yayınlandı.

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Dünyanın önde gelen tasarımcılarının katıldığı moda haftası Fashion TV'den tüm dünyada canlı yayınlandı. Fuardaki tek gelinlik modacısı İzmirli modacı Pınar Bent oldu.


Pınar Bent, büyük bir etkinlikte Türkiye'yi temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, yaptığı tasarımları yüzde yüz yerli ve milli malzemelerden oluşturduğunu söyledi.

TV, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:52 
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