Türk gelinliği Ortadoğu'da

Dünyanın önde gelen tasarımcılarının katıldığı moda haftası Fashion TV'den tüm dünyada canlı yayınlandı. Fuardaki tek gelinlik modacısı İzmirli modacı Pınar Bent oldu.



Pınar Bent, büyük bir etkinlikte Türkiye'yi temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, yaptığı tasarımları yüzde yüz yerli ve milli malzemelerden oluşturduğunu söyledi.