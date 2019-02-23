Son Dakika Haberleri: Türk Gemisi İtalya'da Karaya Oturdu

Türk Gemisi İtalya'da Karaya Oturdu

1 saat önce

Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.

Türk Gemisi İtalya'da Karaya Oturdu, System.String[]
Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.

Edinilen bilgiye göre Efe Murat isimli Türk kargo gemisi,  kötü hava koşulları nedeniyle Bari kenti sahilinde karaya oturdu. Gemide 15 Türk mürettebatın bulunduğu belirtiliyor.

İtalyan ANSA ajansı, geminin boş olduğunu ve şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşullarından dolayı sürüklenerek karaya oturduğunui duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:46 Kaynak: DHA

Efe Murat, İtalya, Dünya
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