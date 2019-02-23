Türk Gemisi İtalya'da Karaya Oturdu

Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.

Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.



Edinilen bilgiye göre Efe Murat isimli Türk kargo gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Bari kenti sahilinde karaya oturdu. Gemide 15 Türk mürettebatın bulunduğu belirtiliyor.



İtalyan ANSA ajansı, geminin boş olduğunu ve şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşullarından dolayı sürüklenerek karaya oturduğunui duyurdu.

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

ABD'de Market Soyan Hırsız, Benzin Döküp Kasiyeri Yaktı

Venezuela Hükümeti, Ülke Sınırlarını Geçici Olarak Kapatma Kararı Aldı

Belçika Meclisi'nde "Sürtük" Krizi Tartışmalara Neden Oldu

Çin'de Çocukları Taşıyan Minibüs, 30 Metrelik Uçurumdan Aşağı Uçtu