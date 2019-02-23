Türk Gemisi İtalya'da Karaya Oturdu
11 dakika önce
Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.
Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.
Edinilen bilgiye göre Efe Murat isimli Türk kargo gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Bari kenti sahilinde karaya oturdu. Gemide 15 Türk mürettebatın bulunduğu belirtiliyor.
İtalyan ANSA ajansı, geminin boş olduğunu ve şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşullarından dolayı sürüklenerek karaya oturduğunui duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:57 Kaynak: DHA
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