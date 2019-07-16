Son Dakika Haberleri: Türk gemisi korsanların hedefi oldu (1)
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Türk gemisi korsanların hedefi oldu (1)

2 saat önce

KAMERUN'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu.

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KAMERUN'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu.
Türk vatandaşı 10 denizcinin, 13 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda korsanlar tarafından rehin alındığı öğrenildi. Gemi açıklarda demirlerden personelin serbest bırakılması için çalışmalar sürdüğü öğrenildi. Kadıoğlu Denizcilik'ten yapılan açıklamada "Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.



Fildişi Sahili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:27 Kaynak: DHA
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