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TÜRK GEMİSİ KORSANLARIN HEDEFİ OLDU; DENİZCİLERİN ARKADAŞLARI KONUŞTU

53 dakika önce

İstanbul DHAKAMERUN'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu.

TÜRK GEMİSİ KORSANLARIN HEDEFİ OLDU; DENİZCİLERİN ARKADAŞLARI KONUŞTU, System.String[]
İstanbul DHA
KAMERUN'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu. Türk vatandaşı 10 denizcinin, 13 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda korsanlar tarafından rehin alındığı öğrenildi. Gemi açıklarda demirlerden personelin serbest bırakılması için çalışmalar sürdüğü öğrenildi. Kadıoğlu Denizcilik'ten yapılan açıklamada "Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

"8 KİŞİ GEMİDE KALMIŞ"
Olayı duyan gemicilerin arkadaşları denizcilik firmasına geldi.
Geminin 2. kaptanı Ersin Yılmaz'ın arkadaşı, Kaptan Oruç Gür, "Saat 22.30 sıralarında çok samimi arkadaşımızın kaçırıldığı haberini aldık. Nijerya açıklarında. Korsanların gemiye çıktığını, gemiye el koyup 10 kişiyi gemiden indirildiğini 8 kişinin de gemide kaldığını bu saat itibariyle öğrenmiş bulunduk. Ama kaçırılan 10 kişinin hayati durumlarıyla ilgili olarak endişemiz var" dedi.
Gür, "Somali açıkları, Nijerya bu tür denizler sıkıntılı denizler. Bu sularda seyir yapıldığında hep birbirimizden haberdar oluyoruz. Maalesef bu ülkelerde böyle bir açık var. Böyle bir sıkıntı var. Biz devletimizin gerekli makamlarının gerekeni yapacağına inanıyoruz. İnşallah bu süreci en kısa zamanda atlatırız hayırlısıyla" diye konuştu.
Ersin Yılmaz'ın kendisi gibi 2. kaptanlık yapan arkadaşı Necati Özışık ise, "Dün akşam haberini aldım. Kamerun'da tahliye ediyorlar. Fildişi'nde yüklemeye çıkıyorlar. Orada Nijerya sahillerinden geçerken, 120 mil açıkta gemiye korsanlar çıkıyor. Gemiden 2. kaptan Ersin Yılmaz dahil 10 kişiyi alıyorlar. Kaçırılıyorlarken, 'kaçırılıyoruz' diye bir irtibatımız olmadı. Daha sonra öğrendik kaçırıldıklarını" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-Geminin fotoğrafları
-Geminin görüntüsü
-Röportajlar


Fildişi Sahili, İstanbul, Kamerun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:01 Kaynak: DHA
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