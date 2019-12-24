Türk gemisinde öldürülen kaptanın cenazesi istanbul'a getirildi - Son Dakika

HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi'nin cenazesi İstanbul'a getirildi.

20 Aralık günü Hint Okyanusu'nda sabah saatlerinde, meydana gelen olayda İnce Karadeniz gemisinin kaptanı Bora Ekşi kamarasında makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Kaptan Bora Ekşi'nin cenazesi saat 06.00'da Sri Lanka'nın Kolombo havalimanından kalkan THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi Ekşi'nin ailesi ve yakınları karşıladı. Cenaze Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.