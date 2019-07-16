Türk gemisine korsanlar saldırdı!
10 saat önce
Nijerya açıklarında silahlı kişiler 18 Türk'ün bulunduğu gemiye saldırarak 10 Türk gemiciyi kaçırdı.
Nijerya Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:35 Kaynak: İHA
açıklarında silahlı kişiler 18 Türk'ün bulunduğu gemiye saldırarak 10 Türk gemiciyi kaçırdı. Kaçırılan Türk gemisiyle ilgili Dışişleri'nden açıklama yapıldı.
Açıklamada "Douala Limanından (Kamerun
) Abidjan'a (Fildişi Sahili
) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana
) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Konu Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca yakından takip edilmektedir." denildi.
(İHA)
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