Son Dakika Haberleri: Türk gemisine korsanlar saldırdı!
Son Dakika Güncel Haber

Türk gemisine korsanlar saldırdı!

10 saat önce

Nijerya açıklarında silahlı kişiler 18 Türk'ün bulunduğu gemiye saldırarak 10 Türk gemiciyi kaçırdı.

Türk gemisine korsanlar saldırdı!, System.String[]
Nijerya açıklarında silahlı kişiler 18 Türk'ün bulunduğu gemiye saldırarak 10 Türk gemiciyi kaçırdı. Kaçırılan Türk gemisiyle ilgili Dışişleri'nden açıklama yapıldı.
Açıklamada "Douala Limanından (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Konu Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca yakından takip edilmektedir." denildi.
(İHA)
Kamerun, Nijerya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri'nden Nijerya'da kaçırılan Türk gemisiyle ilgili açıklama 70 milyonluk büyük ikramiye kazanan talihli parasını almaya gelmedi Fenerbahçe'den ayrılan 5 futbolcu için açıklama ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 04:03:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk gemisine korsanlar saldırdı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]