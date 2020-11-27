Türk gemisinin aranmasına soruşturma - Son Dakika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'den Libya'ya muhtelif maddeler taşıyan Türk bandıralı Roseline A gemisinin Doğu Akdeniz'de durdurulup aranması nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin, açık denizde 22.11.2020 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen uluslararası mevzuata aykırı bir şekilde durdurulup aranması nedeniyle re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.