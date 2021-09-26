Türk gencin büyük başarısı - Son Dakika

Kayseri'de illüstrasyon çizimler yapan 27 yaşındaki Yaşar Vurdem, dünyaca ünlü firmadan çiziminin yayınlanması için teklif alan ilk Türk tasarımcı olmanın gururunu yaşıyor.

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisans programı öğrencisi olan Yaşar Vurdem, küçük yaştan beri meraklı olduğu çizimleri dijital ortamda 5 yıl önce yapmaya başladı. Çizim yapımında kendini geliştiren Vurdem, Cem Adrian ve Melek Mosso gibi sanatçıların albüm kapaklarını da hazırladı. En son dünyaca ünlü sanatçı Billie Eilish'in illüstrasyon çizimini yapan Yaşar Vurdem, sosyal medyada dünyaca ünlü tasarım programı Adobe firmasının dikkatini çekmeyi başardı. Firma tarafından kendisine ulaşılarak, bu çizimin telif haklarını devretmesi istendi. Telif haklarını firmaya veren Yaşar Vurdem'in çizimi California ve Las Vegas gibi ülkelerde billboardlarda sergilenirken, genç firmanın tasarımını sergilemek için ulaştığı ilk Türk tasarımcı oldu.

Halasının teşviki ile küçük yaştan beri çizime meraklı olduğunu ve üniversiteye başladığında çizimleri dijital ortamda yapmaya başladığını söyleyen Yaşar Vurdem, "Ben tasarımcı olarak Adobe ürünlerini uzun zamandır kullanan biriyim. Yaptığım her illüstrasyonu photoshop üzerinde yapıyorum. En son Billie Eilish çizimi yapmıştım. Sosyal medyadan onu görmüşler ve bana ulaştılar 'Bu çizimi biz global reklamlarımızda kullanabilir miyiz?' diye. Bende 'Tabii ki' dedim. Yazışmalarımız oldu ve daha sonra tüm telif haklarını onlara verdim. California'da, Las Vegas'da billboardlarda çizimlerim paylaşıldı. Bu durum Türkiye'de bir ilk. Bu kampanyaya katılan, reklamlarda, billboardlarda yayınlanan illüstrasyonların hepsi yabancı ülkelerden. Türkiye'den şu anda bu kampanyaya katılan ve seçilen tek benim. Çizime küçük yaşlardan beri halam ben teşvik ediyordu. Kendisi de yağlı boya çalışmaları yapıyordu. Daha sonra 7-8 yaşında ben de yapmaya başladım. Üniversiteye de geçtiğimde bu dijital çizim olayı başladı. Çizimin dijitalde de yapıldığını, bu çalışmaları, kitap kapaklarını, oyun illüstrasyonlarını gördüm. Bu maceram oradan başladı. 2021 yılı benim için çok garip geçti. Çünkü Cem Adrian'ın hem de Melek Mosso'nun albüm kapaklarını yaptım. Üzerine de böyle bir olay gerçekleşmesi benim açımdan çok şaşırtıcı oldu" dedi.

Tasarım yapacakların da sürekli pratik yapmaları gerektiğini belirten Vurdem, "Bu işi yapacaklara benim tavsiyem, sürekli çalışmaları, pratik yapmaları. Çünkü bende uzun yıllar boyunca çalıştım. Sürekli aynı şeyleri çalıştım, sürekli portre çalıştım ve böyle bir başarıyı elde ettim. İleride ki hedeflerimde yine illüstrasyon alanında adımı dünya çapında duyurmak. Dünya'da Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Reklam kampanyalarından, çizim siparişlerinden, eğitim videolarından para kazanmaya çalışıyorum ve bir kazancım var" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ