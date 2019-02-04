Son Dakika Haberleri: Türk Gencinin Cenazesi Türkiye'ye Uğurlandı

Türk Gencinin Cenazesi Türkiye'ye Uğurlandı

1 saat önce

Belçika'nın Anvers şehrinde aralarında husumet olduğu iddia edilen gruplar arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden Emre Söğütlü'nün cenazesi, toprağa verilmek üzere Türkiye'ye gönderildi.

Türk Gencinin Cenazesi Türkiye'ye Uğurlandı, System.String[]
Belçika'nın Anvers şehrinde aralarında husumet olduğu iddia edilen gruplar arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden Emre Söğütlü'nün cenazesi, toprağa verilmek üzere Türkiye'ye gönderildi. Belçika'nın Flaman kesiminde yer alan ve çok sayıda Türk nüfusun yer aldığı Anvers kentinde menfur bir cinayete kurban giden 28 yaşındaki Emre Söğütlü gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Söğütlü'nün cenazesi Türk Diyanet Vakfı'na bağlı Anvers Mehmet Akif Ersoy Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Konya'nın Yukarı Piribeyli kasabasında toprağa verilmek üzere Türkiye'ye gönderildi. Anvers Mehmet Akif Ersoy Camii bahçesinde bine yakın kalabalığın hazır bulunduğu cenaze törenine, Türkiye Cumhuriyeti Anvers Başkonsolosu Metin Ergin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ile acılı aile yakınları katıldı. Cami bahçesinde büyük bir sessizliğin hakim sürdüğü cenaze töreninde cenaze yakınlarına taziyede bulunuldu. Anvers şehrinde Türkler tarafından işletilen bir işletmede meydana gelen silahlı saldırı sonucu Emre Söğütlü hayatını kaybetmişti, 2 kişi de yaralanmıştı.

(Halil Uygun/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:26 Kaynak: İHA

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