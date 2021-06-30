Türk Gençleri Çin'e hazırlanıyor - Son Dakika

Türkiye'de büyük yatırımlar yapmaya devam eden Çin'i dikkatle izleyen Türk gençleri kariyerlerini Çince öğrenerek yükseltmenin peşinde. Türk Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Karslı Türk gençlerinin Çin'e yönelişi hakkındaki gözlemlerini aktardı.

Kariyer İçin İngilizce Yeterli Değil: Türk gençleri kariyer yapmak için İngilizcenin yeterli olmadığının farkında. İnternetin hayatımızın neredeyse her anına girdiği bu çağda İngilizce artık kariyer için bir avantaj konumundan çıkmış durumda. Gençler ikinci hatta üçüncü dillere yöneliyorlar. Bu aşamada Çince büyük avantajları nedeniyle gençlerin dikkatini çeken ilk dil konumunda.

Yüz Yüze Eğitimlere Talep Çok Yoğun: Çince öğrenmek ve Çin'de üniversite eğitimine devam etmek isteyen gençlerin sayısı büyük hızla artıyor. Derneğin Temmuz ayında başlayacak olan Yoğun Çince programları beklenenin çok üzerinde talep görüyor. İstanbul dışından da çok sayıda öğrenci yüz yüze eğitimler için İstanbul'a geliyorlar.

Pandemi Sonrası Gençler Gözünü Çin'de Eğitime Çevirdi: Henüz Çin'e eğitim vizeleri verilmeye başlanmamış olmasına rağmen Çin'de eğitim almak isteyen Türk öğrenciler derneğe sürekli konuyla ilgili sorular soruyorlar. En çok sorulan soru ise ne zaman vizelerin başlayacağı sorusu. Bu da gençlerin Çin'e gitmek için ne kadar motive olduğunun ispatı niteliğinde.

Gençler Geleceği Çok İyi Süzüyor: Bunca ülke arasında Çin ve Çince neden bu kadar ilgi görüyor? Bu sorunun cevabı aslında çokta zor değil. Gençler geleceği çok iyi süzüyorlar. Çin'in yükselen ekonomisi ve Türkiye ile yoğun ilişkilerini gözlemleyen gençler gerek özel sektör gerekse devlet kurumlarında Çince bilen yönetici açığını kolayca fark edebiliyorlar. Bu durum kararlarına doğrudan etki ediyor. Çince öğrenerek Çin ve Türkiye arasındaki ticaret ve diplomasi alanlarında görev alacak önemli pozisyonlarda iş bulabileceklerinin de farkındalar.