Türk Geriatri Derneğinden "Yaşlılara Saygı Haftası" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Türk Geriatri Derneğinden 'Yaşlılara Saygı Haftası' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Türk Geriatri Derneğinden "Yaşlılara Saygı Haftası" açıklaması Açıklaması

7 saat önce

Türk Geriatri Derneği, yaşın bir ayrımcılık nedeni olmaması gerektiğine işaret ederek yaşlı dostu çevre düzenlemelerinin önemine vurgu yaptı.

Türk Geriatri Derneğinden

Türk Geriatri Derneği, yaşın bir ayrımcılık nedeni olmaması gerektiğine işaret ederek yaşlı dostu çevre düzenlemelerinin önemine vurgu yaptı.

Türk Geriatri Derneği Yönetim Kurulu tarafından 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 31 Aralık 2019 itibarıyla Türkiye nüfusunun 83 milyon 154 bin 997 kişi olduğu anımsatılan açıklamada, "2019'da 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 9,1 olmuştur." ifadesine yer verildi.

Türkiye'de yaşlı nüfusun artma eğiliminde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut durum ileriye yönelik öngörülere gereksinim doğurmaktadır. Yaşlılık döneminde bulaşıcı olmayan hastalıkların tipinde ve sıklığında artma, sosyal, ekonomik gibi durum ve sorunlarda değişim gibi durumlar görülmektedir.

Bu sorunların yanı sıra yaşlılık dönemi bireylerin en deneyimli oldukları ve yakın çevreleri ve toplum için en iyi 'öğretmen' olabildikleri bir dönemdir. Dolayısıyla, toplumda sağlıklı yaşlanma sağlanabildiğinde toplum için en deneyimli 'öğretmenlerin' varlığı da kendiliğinden sağlanabilecektir."

Açıklamada, yaşlılık süreci ile ilgili gereksinimlerin giderilmesi için şu tespit ve önerilerde bulunuldu:

"- Yaşlılık döneminde hastalıkların sıklığı değişmektedir. Ekonomik koşullar yaşlılık döneminde kötüleşmektedir.

Yaş bir ayrımcılık nedeni olmamalıdır. Yaş(lı) ayrımcılığı var olan bir sorundur ve mevcut diğer sorunların seyrini ve ciddiyetini etkilemektedir. Örneğin yaş(lı) ayrımcılığı, sağlık hizmetlerine erişimi engelleyebilmektedir. Her türlü ayrımcılık önlenmelidir. Sosyal sorunlarla mücadele gerekmektedir.

Şiddet, ihmal, istismar gibi konular yaşlılık döneminde görülmektedir. Bu durumlar fiziksel, ruhsal, sosyal sorunları derinleştirmektedir. Önleyici, tedavi edici ve rehabilite edici önlemler alınmalıdır.

Sağlıklı ve uzun yaşam önerileri için yaşam boyu yaklaşımın benimsenmesi önerilmektedir.

Yaşlı dostu çevre düzenlemelerinin yapılması sağlıklı ve uzun yaşam için öneriler arasındadır.

-Yaşlılar yeni ortaya çıkan durumlarla ilgili olarak risk altındadırlar. Örneğin, dünyada pandemi olarak ilan edilmiş yeni koronavirüs hastalığı bu konuda en güncel durumdur. Bu ve benzeri durumlar için yaşlılara yönelik özel önlemlerin uygulanacağı bütün koşulların var edilmesi gerekmektedir."

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:04 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama: Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak her şey Digiturk, spor paketi sahiplerine ertelenen tüm maçları ücretsiz sunacak
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı         
15:08
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı         
12:57
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı         
11:11
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın         
10:06
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi         
09:24
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi         
23:25
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi         
23:00
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti Falcao: Beni Arda Turan ikna etti         
21:40
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 20:07:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Geriatri Derneğinden "Yaşlılara Saygı Haftası" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]