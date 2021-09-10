Türk gıda sektörü dünyaya açılıyor

Türk gıda sektörü İstanbul'dan dünyaya açılıyor. 29'uncu Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı 'WorldFood İstanbul' Büyükçekmece'de bulunan fuar merkezinde başladı.

Türk gıda sektöründen bini aşkın firma ürünlerini 29'uncu Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nda sergiliyor. 40 ülkeden 200'den fazla satın almacının da ziyaret edeceği fuar Türk gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalara ihracat ve işbirliği yapma şansı sunuyor.

29'uncu Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı 'WorldFood İstanbul' Büyükçekmece'de bulunan fuar merkezinde kapılarını açtı. Perakende zincirleri, içecek, süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, yaş sebze, meyve, deniz ürünleri, dondurulmuş ürünler, temel gıdalar ve yağlar, şekerli mamuller, unlu mamuller, hububat ve kuruyemiş gibi alanlardan birçok marka ve üretici WorldFood İstanbul Fuarı'nda yer alıyor. Bin adet markanın ürünlerini sergileyeceği fuara 40 ülkeden 200 satın almacı davetli de katılıyor. Türk gıda sektörü bu vesile ile Türk gıda sektörünün tanıtımını yapacak. Aynı zamanda bu buluşma ile Türk gıda sektörü temsilcileri yabancı katılımcılarla işbirliği yapma fırsatı da yakalayacak.

"Türk gıda sektörünün tanıtımı adına büyük bir fırsat"

Fuarın sektöre katkılarıyla ilgili konuşan katılımcı sektör temsilcisi Yunus Emre Gökçe, "Fuarlar bizim sektör temsilcileriyle buluşma noktamız oluyor. Yurt dışından gelen sektör temsilcileri ile işbirliği yapma fırsatı buluyoruz. İstanbul fuarlar için önemli bir merkez. Sektörümüzle ilgili yabancı ziyaretçiler ile görüşerek ihracatımızı artırma şansı yakalıyoruz. Türkiye'deki gıda sektörü her geçen gün daha iyiye gidiyor. Avrupa'yı, Ortadoğu'yu besleyen bir gıda sektörüne sahibiz. Biz üreticiler olarak üretimimizi ve kaliteyi daha fazla artırarak büyüme odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL