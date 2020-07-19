Türk gıda üreticileri sanal gıda ve ambalaj fuarı ile Avrupa'ya açılıyor

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde gıda tedariğinde büyük sorun yaşayan Avrupa'da, 100'e yakın firmanın katılımıyla yarın Agro Food Tech Europe sanal fuarı açılıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle sınırların kapanmasıyla ithalatta sorunlar yaşayan ve iç pazardaki talepleri karşılamakta yetersiz kalan Avrupa gıda firmaları sanal fuarda buluşacak. Pandemi sebebiyle ertelenen veya iptal olan fiziki fuarlara alternatif olarak düzenlenecek sanal fuarların önümüzdeki süreçte ön planda olması bekleniyor. 20 Temmuz'da başlayacak ve 26 Temmuz'a kadar devam edecek Agro Food Tech Europe'da, Türk firmaları hedef pazarlarda yeni ticari fırsatları değerlendirmek için bir

araya gelecek.

Fuara ücretsiz kayıt yaptırarak katılabilecek ziyaretçiler, video konferans ve canlı sohbet altyapısını kullanarak firma yetkililerine anlık soru sorma imkanına da sahip olacak. Katılımcılar internet üzerinde bu şekilde diledikleri zaman firmalara ulaşarak numune isteyebilecek ve daha detaylı bilgilere ulaşabilecek.

"Türk gıda üreticisinin gücünü göstereceğiz"

Sanal fuarların yeni dönemde ihracat ve ithalatı önemli ölçüde etkileyebileceğini ifade eden Agro Food Tech Online Fuarlar Proje Direktörü Barış Salur, "Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında seyahat yasaklarının uygulanması ve sonrasında da bulaş riskine karşı insanların planlamalarını iptal etmesi geleneksel fuarcılığı önemli derecede etkiledi. Bu noktada Avrupa'da baş gösteren gıda sorununu da göz önüne alarak Türkiye'nin gıda üretimindeki gücünü sunmak için sanal fuar düzenlemeye karar verdik. Bu durum yalnızca ülkemizdeki üreticileri değil, Avrupa'da ürünlerini satmak isteyen herkesin dikkatini çekti. İngiltere'de Borna Food Limited gibi büyük gıda üreticileri ve tedarikçileri fuarda yerini aldı. Ulaşım, konaklama, nakliye gibi maliyetler açısından hem katılımcı firmalar hem de ziyaretçilere ciddi avantaj sağlayan sanal fuarların fiziki fuarlar ile birlikte önümüzdeki dönemde tamamlayıcı olarak devam edeceğini düşünüyoruz" dedi. - İSTANBUL