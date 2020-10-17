Türk gıda ürünleri Las Vegas'ta tanıtılıyor - Son Dakika

Türk gıda ürünleri Las Vegas'ta tanıtılıyor

17.10.2020 11:09
Türk gıda ürünleri Las Vegas'ta tanıtılıyor, System.String[]

Türk gıda ihracatçıları, ABD pazarında büyümek için Turquality Projesi desteğiyle Las Vegas'taki otel ve restoran şeflerine yönelik tanıtım çalışmalarına başladı.

Türk gıda ihracatçıları, ABD pazarında büyümek için Turquality Projesi desteğiyle Las Vegas'taki otel ve restoran şeflerine yönelik tanıtım çalışmalarına başladı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) derlediği verilere göre, Türkiye'den ABD'ye 2019'da 7 milyar 892 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Bunun 770 milyon dolarlık kısmını ise gıda ürünleri oluşturdu.

Bu ülkeye gıda ihracatında en yüksek payı, 320 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri aldı. Meyve sebze mamullerinden 184 milyon dolar döviz girdisi sağlanan ABD'ye kuru meyve ihracatı ise 76 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dünyanın en büyük gıda ithalatçılarından olan ABD pazarına ihracatını artırmak isteyen ihracatçılar, Ekonomi Bakanlığı destekli markalaşma programı Turquality'i kullanarak Türk malı imajını geliştirmek üzere çalışmalara başladı.

Proje kapsamında firmalar, Türk ürünlerinin daha az bilindiği batı bölgesine yoğunlaştı. İlk olarak yılda yaklaşık 10 milyar dolarlık gıda ürünlerini ithal eden Nevada eyaletini radarına alan Türk firmaları, özellikle Las Vegas kentindeki ithalatçılar için organizasyonlar düzenliyor.

Proje kapsamında ABD'li ünlü şefler çalıştıkları oteller, restoranlar ve kafelerde Türk ürünleriyle menüler hazırlamaya başladı. Özellikle kuru meyve ve su ürünleriyle hazırlanan yemeklerin büyük beğeni topladığı ifade edildi.

Düzenlenen tadım etkinliklerinde levrek, çipura, zeytinyağı, kuru üzüm, kuru kayısı gibi ürünlerle hazırlanan yemekler büyük otellerin satın alımcılarından geçerli not aldı.

Hazırlanan yemeklerin videoları da sosyal medya hesaplarında paylaşılmaya başlandı.

Tadım etkinlikleriyle devam edecek proje kapsamında ABD'li ünlü şeflerin Türkiye'ye gelerek ürünlerin buradaki serüvenini gözlemleyeceği ifade edildi.

Öte yandan dünya genelinde yaklaşık 200 milyon takipçisi olan e-spor etkinliklerinde de Türk ürünlerinin tanıtılması hedefleniyor.

Hedef 2 milyar dolar

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, AA muhabirine Turquality Projesi'nin rekabeti geliştirmekteki büyük destek programlarından biri olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığına teşekkür eden Celep, bu destekle Türk gıda ürünlerine değer zinciri oluşturduklarını vurguladı.

ABD'ye yönelik projenin pandemi nedeniyle bazı problemler yaşadığını aktaran Celep, buna rağmen hibrit olarak etkinliklerin devam ettiğini vurguladı.

Salgının Türk tarım sektörü için büyük bir fırsat oluşturduğunu da ifade eden Celep, süreç içinde artan ihracat rakamlarının bunu desteklediğini dile getirdi.

Türk ihracatçılarına ürünlerini "satma" değil "pazarlama" tavsiyesinde bulunduklarını bildiren Celep, gıda ürünlerinin tanıtımı artıkça turizme de dolayı katkı sağlanacağına işaret etti.

Celep, "Amacımız bize özgü sağlıklı ürünlerle ihracatımızı artırmak. Bizim buradaki hedefimiz 2023'te 2 milyar dolar seviyesine çıkmak. Bunlar çok kolay hedefler. Ana tema algı yönetimi. Ürünümüzü 'değerli' olarak satarsak bu hedefi tuttururuz." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas, Celep, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk gıda ürünleri Las Vegas'ta tanıtılıyor - Son Dakika Ekonomi

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