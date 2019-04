Türk Girişim Sermayesi Fonları Katarlı Yatırımcılarla Buluştu

Katarlı yatırımcılar Türk girişim sermayesi fonları ile Doha'da bir araya gelerek yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Katarlı yatırımcılar Türk girişim sermayesi fonları ile Doha'da bir araya gelerek yatırım fırsatlarını değerlendirdi.



Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi öncülüğünde Alternatif Bank ve Commercial Bank'ın katkılarıyla Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen etkinlikte Katarlı yatırımcılar, portföylerinde Türk startupları barındıran girişim sermayesi fonlarıyla bir araya geldi.



Katar ve Türkiye arasında güçlenen ticari ve ekonomik bağların ölçeğini artırmak, bu iki ülke yatırımcıları için verimli iş ilişkileri oluşmasına zemin hazırlamak için her geçen gün yeni adımlar atılıyor.



Doha'da gerçekleşen etkinliğe,Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, Commercial Bank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fahad Badar, girişim sermayesi fonları Boğaziçi Ventures, Istanbul Startup Angels, Ida Capital ve Turk Telekom Ventures katıldı.



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Commercial Bank ve Alternatif Bank'ı temsilen toplantıya katılan üst düzey yöneticilerle Katarlı yatırımcılar çeşitli sunumlar ve bire bir görüşmeler gerçekleştirdi.











"Katarlıların Türkiye'ye yatırımları hızla artıyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye ve Katar'ın, iki önemli stratejik ve ekonomik paydaş olarak iş birliklerini sürdürdüğünü ve gelecekte de sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.



Bu iş birliğinin bir sonucu olarak, 2018 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1,5 milyar dolara yaklaştığını ifade eden Dağlıoğlu, "Türkiye'yi ziyaret eden Katarlı turistlerin sayısı 130 bini aştı. Doğrudan yabancı yatırımlar anlamında ise Katarlıların Türkiye'ye yaptıkları yatırımların sayısı son 16 yıldır hızlı şekilde artıyor. Türkiye'de yerleşik Katarlı şirketlerin doğrudan yabancı yatırım hisselerinin toplam değeri ise 5,5 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda." değerlendirmelerde bulundu.



"Girişim sermayesi fonlarını ve startupları Katarlı yatırımcılara tanıttık"



Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür de Alternatif Bank olarak, Türk bankacılık sektöründeki 27 yıllık tecrübe ve kurumsal kültürlerine temel teşkil eden "danışman ve basiretli bankacılık" anlayışıyla, müşterilerin varlıklarına değer katarak birlikte büyümeye çok önem verdiklerini belirtti.



Bu amaç doğrultusunda, Türkiye ve Katar arasındaki dostluktan aldıkları güçle, iki dost ve kardeş ülke arasında ivme kazanan ticareti her geçen gün yukarıya taşımaya, sundukları ürün ve hizmetlerle fark yaratmaya odaklandıklarının altını çizen Gür, şunları kaydetti:



"Hissedarımız Commercial Bank'la birlikte, karşılıklı yatırımları artırmak için Katar ile Türkiye arasında bir köprü görevi görüyoruz. Müşterilerimizin tüm bankacılık ihtiyaçlarını kusursuz bir şekilde karşılayabilmek için çalışıyor, iki ülke arasında gerçekleşecek yatırımlara destek sağlamayı hedefliyoruz. Diğer taraftan, bankacılık hizmetlerimizin yanında iştiraklerimizden Alternatif Lease ve Alternatif Menkul ile finansman ve yatırım ihtiyaçlarını karşılamak için özel çözümler de sunuyoruz.



Türkiye, genç nüfusu, teknolojiye hızlı adapte olabilen çevik yapısı, güçlü finans sektörü gibi dinamiklerin etkisiyle yurt dışından yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Türk girişimleri geçtiğimiz yıl yaptıkları önemli anlaşmalar ve aldıkları yatırımlarla kayda değer başarı elde ettiler. Hayata geçirdikleri işlerle ciddi bir potansiyele sahip olduklarını gösterdiler. Bu buluşmanın, ülkemizde potansiyeli yüksek olan girişim sermayesi fonlarını ve portföylerindeki start-up'ları Katarlı yatırımcılara tanıtmak için iyi bir fırsat olduğuna yürekten inanıyor, Commercial Bank'ın desteği ve bankacılık sektöründeki deneyimimizle bu sürece destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Gelecekte de bu tür girişimlere desteklerimiz sürecek."



"Uluslararası çapta en büyük yatırımımız Alternatif Bank"



Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve The Commercial Bank Grup Üst Yöneticisi (CEO) Joseph Abraham ise şunları kaydetti:



"Türkiye'nin ve uluslararası çapta en büyük yatırımımız olan Alternatif Bank'ın taşıdığı potansiyeli görüyoruz. Commercial Bank ve Alternatif Bank olarak ülkelerimiz arasındaki stratejik iş birliğinin gelişiminde ön saflarda yer alıyoruz. Katar ve Türkiye arasındaki çift yönlü yatırıma verdiğimiz desteğimiz en temel önceliklerimiz arasında bulunurken, üst düzey katılımla gerçekleşen böylesine kıymetli bir yatırım etkinliğine ev sahipliği yapmaktan da mutluluk duyuyoruz. Her iki bankamız adına, yakın iş birliğimiz ve sınır ötesi uzmanlığımızla hem Türkiye'deki hem de Katar'daki müşterilerimiz için ticarete etkin destek sağlayarak, bankacılık ihtiyaçlarını karşılayabileceğimize ve yatırım fırsatları sunabileceğimize inanıyoruz."

