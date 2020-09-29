Türk girişim şirketinden e-ticarete 3 boyutlu çözüm - Son Dakika

Türk girişim şirketinden e-ticarete 3 boyutlu çözüm

Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi Cube Incubation'da ileri teknolojiler alanında faaliyet gösteren Türk girişim şirketi Scalar Vision, geliştirdiği 3D görüntüleme ve Artırılmış Gerçeklik (AR) tabanlı teknolojiler ile e-ticareti 3 boyutlu hale getirerek online alışveriş deneyimini artırıyor.

Türk girişim şirketinden e-ticarete 3 boyutlu çözüm, System.String[]

Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi Cube Incubation'da ileri teknolojiler alanında faaliyet gösteren Türk girişim şirketi Scalar Vision, geliştirdiği 3D görüntüleme ve Artırılmış Gerçeklik (AR) tabanlı teknolojiler ile e-ticareti 3 boyutlu hale getirerek online alışveriş deneyimini artırıyor.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türk girişim şirketi Scalar Vision, geliştirdiği 3D görüntüleme ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle pandemi döneminde yükselişe geçen online alışverişe üçüncü boyutu katarak çözümlerini erişilebilir maliyetlerle firmaların kullanımına sunuyor.

Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi Cube Incubation'da faaliyetlerini sürdüren ve 3D teknolojileri üzerine dikkat çeken çalışmalara daha önce de imza atan şirket, e-ticarette gerçeğe yakın ürün gösterimi için ürettiği Web 3D ve AR çözümlerini markalara sunmaya Greyder ile başladı.

Ürünleri mağazada gibi deneyimleme imkanı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Scalar Vision Kurucusu Bülent Demirhan, projenin amacını insanların mağazada yaşadıkları ürün deneyimini, yüksek kalitede ve gerçekçi 3D görüntülerle online olarak da web üzerinden kolayca yaşamasını sağlamak olarak açıkladı. Demirhan, "Böylelikle müşterilerin iki boyutlu resimlerdeki sınırlı görünürlüğü aşıp, fiziksele en yakın şekilde ürünleri gerçek boyutları ile görmelerini ve kendi mekanlarına yerleştirerek daha net bir kararla online satın almasını sağlıyoruz. Greyder markasının e-ticaret sitesi üzerinden devreye aldığımız çözüm ile tüketiciler ayakkabıları ortalama 3 dakika süreyle detaylı bir şekilde inceliyor. Bunun sonucu olarak da ilgili kategorinin ürün satışlarında kısa sürede yüzde 100'ün üzerinde bir artış sağlandı." ifadelerini kullandı.

Teknolojik altyapı

Sundukları teknolojinin çok kaliteli ve hızlı şekilde artırılmış gerçeklikle farklı bir 3D ürün deneyimi sağladığına dikkati çeken Demirhan, şunları aktardı:

"Çalışma şeklimizde firma, ürünlerini hızlı bir şekilde e-ticaret sitesine web tabanlı 3D ve AR ile eklemiş oluyor. Greyder'in teknoloji kategorisi ürünleriyle yaptığımız çalışma, Türkiye'de ayakkabı sektöründeki ilk ticari web AR ve 3D çalışması olmasının yanında dünyada da ilk çalışmalardan. Çözümümüz, e-ticarete konu olan tüm ürünler için kullanılabilir durumda. Ürün ve hizmetlerimizi Greyder ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu ilk projeyle birlikte tanıtmaya başladık. Proje şimdiden mobilya, tekstil, aksesuar ve beyaz eşya konularında faaliyet gösteren pek çok firmanın ilgisini çekti."

Teknoloji nasıl geliştirildi?

Sistemin nasıl çalıştığına dair detaylar da veren Demirhan çalışmasını şöyle özetledi:

"Geliştirdiğimiz özel 3D görüntüleme sistemleri ile hızlı ve kaliteli bir şekilde 3D model üretebilmeyi başarıyoruz. Firma tarafında, sunucu ve yazılım altyapısı üzerinde bir yük yaratmayacak şekilde çok hızlı bir şekilde entegre olmamızı sağlayan bulut tabanlı bir altyapı geliştirdik. Firma web sitesine sağladığımız bir javascript dosyası ile saatler içerisinde entegre olabiliyoruz. Altyapımızı ölçeklenebilir sunucular üzerinde kurduk ve içeriklerimizi CDN (içerik iletimi ağı) üzerinden tüm dünyada aynı performansla çalışacak şekilde servis ediyoruz."

Açıklamada yer alan bilgilere göre, bugüne kadar yapılan ve yapılmakta olan benzer çalışmalarda 3D görüntü kalitesinin yetersiz olması, proje sürelerinin uzun olması ve yüksek maliyetler 3D ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin yaygınlaşmasındaki en önemli engellerdi. Scalar Vision'ın uçtan uca geliştirdiği teknolojilerle tüm bu engelleri kaldırıp, 3D ve AR teknolojilerinin tüketici ve firmalarla kısa sürede buluşmasını sağlıyor.

İstanbul, Ticaret, Türk, 3d, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Türk girişim şirketinden e-ticarete 3 boyutlu çözüm - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama Fenerbahçe'nin gündemindeki Giuliano, Al Nassr'a veda etti Bakan Koca: Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te Son Dakika: Ermenistan temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştı, 300 teröristi sınırda eğitim için kullandı Pedro Henrique, çöp konteyneri kenarına yemek arayan anne ve çocuğa yiyecek verdi İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz         
16:50
16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı         
16:33
Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı         
16:05
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı         
15:54
Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu         
15:46
İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı         
15:25
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı         
14:39
Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu         
14:32
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 17:59:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk girişim şirketinden e-ticarete 3 boyutlu çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei