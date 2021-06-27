Türk girişimciden müsilaj sorununa çözüm önerisi

Kırmızı Bayrak Teknoloji Şirketi, Marmara Denizi'nde görülen deniz kirliliğine neden olan müsilajı (deniz salyası) hiçbir ticari gelir beklemeden geliştirdikleri sistem ile temizlemek istediklerini açıkladı.

Son dönemde Marmara Denizi'nde başlayarak Kuzey Ege'ye kadar sıçrayan müsilaj problemi deniz kirliliğine neden olmaya devam ediyor. Çeşitli çalışmalar olsa da denizlerin tamamen temizlenmesinin uzun zaman alacağı öngörülüyor. Bu çevre problemini çözmek için de birçok çalışma yapılıyor. Bu sorunu çözmek için öneri sunan Kırmızı Bayrak Teknoloji Şirketi CEO'su Hasan Karaozan, bu çevre problemini geliştirdikleri sistem ile çözebileceklerini iddia etti. Karaozan, hiçbir ticari amaç gütmeden müsilaj sorununu geliştirdikleri sistem ile çözmek istediklerini söyledi.

Kırmızı Bayrak Teknoloji Şirketi CEO'su Hasan Karaozan, "Kırmızı Bayrak Teknoloji olarak ağırlıklı olarak enerji ve çevre projeleriyle ilgileniyoruz. Bunun yanında pandemi döneminde tamamen yerli imkanlarla solunum cihazı üretmeye başladık. Son dönemde ise müsilaj problemi gündemimizde yer almaya başladı. Biz de bu sorunu çözmek için çalışmalar yaptık. Daha önce mezbahalarda toplanan kanları işleyip aminoasite çevirme projemiz vardı. Bu projemizi geliştirerek denizdeki suyu ayrıştıracak, müsilajı deniz suyundan ayıracak şekilde uyarladık. Sistemimizde kanın içindeki sıvıyı ayrıştırıp kuru maddesini aldığımız bir teknoloji kullanıyorduk. Bunu müsilajda uyguladık ve başarılı sonuçlar aldık" dedi.

Uyguladıkları sistemim müsilajı nasıl temizleyeceğini de anlatan Karaozan, "Müsilajda yüzde 98-99 oranında su bulunmakta. Geliştirdiğimiz sistem ile bu müsilajı denizde gemilere yerleştireceğimiz platformlar ile toplayıp içindeki maddeleri ayrıştırabiliriz. Sonrasında müsilajın su olan, çevre kirliliğine neden olmayan, bölümünü tekrar denize aktarabiliriz. Çevre kirliliğine neden olan katı kısmını ise sistemimizde ayırıp ardından kurutuyoruz. Bu sayede denizde kirliliğe neden olan kısmını almış oluyoruz, bu maddeyi ise kurutup toz haline çeviriyoruz. Bu toz haline çevrilen ürünün ise içinde yüzde 60 oranında protein bulunuyor. Bunu da hayvan yemi gibi birçok alanda kullanma şansına sahip olabiliriz" diye konuştu.

"Geliştirdiğimiz sistem ile müsilaj sorununu çözebiliriz"

Karaozan, "Günlük bin tonluk kapasiteye bir gemi ile ulaşabiliriz, gemi sayısını artırarak bu kapasiteyi artırabiliriz. Müsilajın yüzde 98-99'u su olduğu için bu hacimde müsilajı denizden ayrı yerlere taşıyıp arıtmak maliyetli ve zor olur. Bizim önerdiğimiz sistem ile ürettiğimiz cihazı gemilere monte ederek, denizlerimizin müsilajdan temizlenmesini sağlayabiliriz. Bizim teknolojimiz mevcutta kullandığımız bir sistem. Sadece bunu müsilaj problemini çözmek için uyarladık. Çok düşük bir enerji maliyetiyle bu sorunu çözebiliriz. Bunu söylerken asla ticari bir gelir beklentimiz yok, sadece çevre sorununu çözmek için uğraşıyoruz" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL