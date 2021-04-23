Türk girişimciden online market uygulaması - Son Dakika

Türk girişimciden online market uygulaması

23.04.2021 11:15
Türk girişimciden online market uygulaması, System.String[]

Dijitalleşen ekonominin, pandemiyle birlikte tüketici davranışlarını doğrudan etkilemesiyle yeni girişimlerin de iş dünyasında yer aldığını belirten Türk girişimci Gökhan Elçin, Eatvo isimli online market alışveriş uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu.

Dijitalleşen ekonominin, pandemiyle birlikte tüketici davranışlarını doğrudan etkilemesiyle yeni girişimlerin de iş dünyasında yer aldığını belirten Türk girişimci Gökhan Elçin, Eatvo isimli online market alışveriş uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu. Macaristan'da bir Türk girişimci olan Gökhan Elçin'in hizmete sunduğu Eatvo'nun, 3 binden fazla ürünle, haftanın 7 günü hizmet vermeyi ve 20 dakikanın altında teslim süresini hedefliyor.

Gökhan Elçin, "Eatvo'yu son dönemde Türk iş insanlarının gözdesi olan Macaristan'da Ekim 2020'de hayata geçirdik. Faklı iş modellerinde de olsa yerel ve uluslararası farklı rakiplere sahip olan Eatvo'yu farklı kılan ve başarıya götürecek olan özellikleri, Türk girişimcilerin genlerinden alıyor. Türk girişimcilerinin son dönemde başarılı olduğu sektörlere bakarsanız bunların başında oyun ve servis sektörü geldiğini görürsünüz. Sahip olduğumuz yaratıcılık, müşteri memnuniyetini ön planda tutma ve inisiyatif alma özelliklerimiz bizi bazı konularda öne geçiriyor. Eatvo'nun da modelini bu özelliklerimizin üstüne inşa ettik" diye konuştu.

"AMACIMIZ İNSANLARI MUTLU ETMEK"

Kullanıcının uygulama kullanımı sırasında yaşadığı deneyime ayrıca odaklandıklarını ve geleneksel market alışverişini yeniden dizayn ettiklerini belirten Elçin, "Bu iş kolunda müşteri memnuniyeti çok önemli bir parametre. Kullanıcılar alternatifin bol olduğu bir dönemde, mutlu olmadıkları bir uygulamayı anında silebiliyorlar. Eatvo yalnızca bir tedarik zinciri optimizasyonu yapan ve sizin alışverişinizi online'a taşıyarak zamandan tasarruf etmenizi sağlayan bir girişim değil. Biz 24 saatlik dilimin ufak bir parçası olsak da bize ayrılan sürede insanları çok mutlu etme gibi bir amacımız var. Biz duygu ve düşünceleri de harekete geçirmek isteyen bir girişimiz. Eatvo olarak insanların 24 saatinin bir parçasıyız. Şu an için bunu hedefliyoruz ancak daha sonra bu 24 saatin başka ufak parçalarına da bu mutluluğu bulaştırma hedefimiz var" dedi.

İlk hedeflerinin Orta Avrupa'da yaygınlaşmak olduğunu ifade eden Elçin,  "Macaristan ile başladığımız yolculuğumuzda ilk önemli hedefimiz orta Avrupa'nın lider online market girişimi olmak. Bu hedef doğrultusunda Romanya, Sırbistan ve Çek Cumhuriyeti'ne açılma konusunda altyapı çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Hedeflediğimiz kullanıcı sayısına ulaştıktan sonra, Eatvo'nun ajandasında kullanıcıların hayatlarına daha fazla fayda sağlamak adına güzel planlarımız var" ifadelerini kullandı.

Çalışkanlık, sürdürülebilir mental sağlık ve takım oyunculuğunun öneminin altını çizen Gökhan Elçin, "Girişimcilik sadece eğitim alarak başarılı olabileceğiniz bir konu değil. Bir girişim yaratmak ve onu büyütmek, başlangıçta tahmin edemeyeceğiniz meydan okumalara maruz kalabileceğiniz bir süreç. Başarı hırsı ve arzusunun, başarısızlık kızgınlığı ve hayal kırıklığı ile her gün değişebileceği duygusal iniş çıkışları olan bir süreç. Bu süreci yönetirken farkındalığı yüksek ekip arkadaşlarını bir araya getirmek ve onlara güvenmek, alanınızla ilgili her türlü çalışmayı gerçekleştirecek çalışkanlığı sahip olmak ve bu duygusal iniş çıkışlara dayanabilecek mental olgunluk sizi başarıya götürecek önemli özellikler" diye konuştu.


Türk girişimciden online market uygulaması
Türk girişimciden online market uygulaması

Macaristan, oyunlar, Market, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türk girişimciden online market uygulaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? AK Partili isimden Mehmet Boynukalın'ın 23 Nisan paylaşımına tepki: Niye kapadınız hocam? Boğaz manzaralı yalısından Boğaz manzaralı yalısından "Evde kal" çağrısı yapan Arzu Sabancı, sessizliğini bozdu Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışının perde arkasından oruç yasağı çıktı 400 bin Thodex mağduru dolandırıcıların hedefi oldu! Sosyal medyadan mesaj atıp paralarını kurtaracaklarını söylüyorlar 400 bin Thodex mağduru dolandırıcıların hedefi oldu! Sosyal medyadan mesaj atıp paralarını kurtaracaklarını söylüyorlar Camdaki Kız dizisindeki bekaret testi sahnesi izleyicileri sinirlendirdi Camdaki Kız dizisindeki bekaret testi sahnesi izleyicileri sinirlendirdi İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde 51 il daha büyükşehir oluyor! Yeni düzenlemeler gündemde         
11:20
Son Dakika: İstanbul merkezli 8 ilde kripto para şirketi Thodex'le ilgili 78 kişinin yakalanması için operasyon başladı Son Dakika: İstanbul merkezli 8 ilde kripto para şirketi Thodex'le ilgili 78 kişinin yakalanması için operasyon başladı         
10:06
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi         
09:39
Doğuş'tan şarkıcı Bilal Sonses'e 5 kuruşluk tazminat davası Doğuş'tan şarkıcı Bilal Sonses'e 5 kuruşluk tazminat davası         
09:33
Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti         
08:37
Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi         
06:33
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum         
01:23
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu         
22:29
Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı         
22:09
Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı         
20:28
İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti         
19:31
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı         
16:58
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil         
16:58
Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler         
15:48
Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza         
15:44
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 11:46:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk girişimciden online market uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei