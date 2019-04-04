Türk Girişimcilerden Etiyopya'da Su Şişeleme Tesisi Yatırımı

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Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'a Yanıt Verdi: Ben İstanbulluya Huzur Getirdim!

Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı