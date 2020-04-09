Türk girişimcilerden Kovid-19'la mücadelede "temas takip" yazılımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk girişimcilerden Kovid-19'la mücadelede 'temas takip' yazılımı - Son Dakika

Türk girişimcilerden Kovid-19'la mücadelede "temas takip" yazılımı

6 saat önce

Geodo Teknoloji ve genç girişimcilerden oluşan CoroWarner Proje ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmış hastaların sosyal etkileşimini Bluetooth ve GPS destekli yazılımla tespit ederek, etkileşime girenlere bildirim gönderecek yazılım geliştirdi.

Geodo Teknoloji ve genç girişimcilerden oluşan CoroWarner Proje ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmış hastaların sosyal etkileşimini Bluetooth ve GPS destekli yazılımla tespit ederek, etkileşime girenlere bildirim gönderecek yazılım geliştirdi.

Koronavirüsün yarattığı sosyal, ekonomik ve sağlık alanındaki sorunlara yaratıcı çözümler arama misyonuyla kurulan Coronathon Türkiye kapsamında girişimciler, sivil toplum kuruluşu, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ'nün teknoloji geliştirme merkezleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da desteğiyle 3 hafta önce düzenlenen online yarışmada ilk 12 arasına girmeyi başaran CoroWarner ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Yarışmada insan yoğunluğunu tespit edip bu veriyi kullanıcılara ulaştırmayı hedefleyen "Güvende Kal Projesi" katılımcılarıyla birleşme kararı alan CoroWarner ekibi yazılım geliştirdi.

Mobil uygulama olarak kullanıcılara sunulması hedeflenen yazılımla sosyal etkileşim tespit edilecek ve anlık bildirimler gönderilecek.

Projenin kurucularından girişimci Efe Kart, koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin daha önce etkileşime girdiği insanlara kimliklerini yansıtmadan, anonim bir formatta bildirim görmeyi hedefleyen yazılımın detaylarını AA muhabiriyle video konferansla paylaştı.

Yazılımın yapay zeka algoritmasını kullanarak, anlık bilgiler sunacağını söyleyen Kart, şunları kaydetti:

"Uygulama sayesinde koronavirüsle mücadeleye hızlı ve etkin bir destek sunmak istiyoruz. Bize göre koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin etkileşime girdiği kişilerin tespit edilmediği her gün büyük bir kayıp. Bu bilinçle çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük ve Bluetooth ve GPS tabanlı çalışmasını sağladık ve testlerini gerçekleştiriyoruz. Arayüz için de 2-3 gün içinde hazır olacağız. Sunucular da hızla kuruluyor."

Kart, uygulama kapsamında başka detaylar olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bildirim giden kişi de semptomlarına göre, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda ya en yakın bir pandemi hastanesine gitmesi gerektiğini ya da kendi sosyal izolasyonu belirli bir süre için uygulaması gerektiğini öğrenecek. Yazılımla salgının yayılım sürecini teknoloji tabanlı kurgulayabilmek istiyoruz. Kamu personeline ve sağlık sektörüne bir yurttaş sorumluluğuyla katkı sağlamak istiyoruz. Uygulamada sadece etkileşim ve sosyal izolasyon tespiti değil, kişilerin ruh sağlığını destekleyecek faaliyetler, canlı yayın ve konser gibi etkinlikleri dahil edeceğiz. Ayrıca resmi kaynaklardan gelen bilgileri anlık olarak iletecek bir bilgi portalımız da olacak."

Sağlık Bakanlığından destek talebi

Kart, projenin devamı için Sağlık Bakanlığından destek beklediklerini de ifade ederek, "Biz genç ve parlak girişimciler olarak bize verilecek her göreve hazırız. Her an o görevi yüklenebilmek için terimizin son damlasına kadar çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Herkesin kullanımına sunmak istedikleri uygulamayı global perspektifte de değerlendirdiklerini aktaran Kart, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama öncelikle Türkiye'de koronavirüsle ilgili en kapsamlı platformu kurmak istiyoruz. Çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Birlikten kuvvet doğar temasını içselleştirdik. Uygulama amacının verimli bir şekilde işlenmesi için kamu desteğinin olması gerektiğinin bilincindeyiz. Dolayısıyla çalışmamızı tüm kamu kurumlarının hizmetine sunmaya da açığız."

Türk girişimcilerden Kovid-19'la mücadelede temas takip yazılımı

Koronavirüs, GPS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:16 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı         
17:47
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor         
17:47
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek         
17:37
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu         
17:32
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi         
17:10
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım         
17:07
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı         
17:01
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi         
16:55
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz         
16:53
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı         
16:48
Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti         
16:38
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor         
16:35
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı         
16:34
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor         
16:32
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi         
16:27
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur         
16:24
Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti         
16:13
Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı Ebru Gündeş, salgın nedeniyle çalışamayan ekibini maaşa bağladı         
15:47
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi         
15:44
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti         
15:29
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir         
15:17
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, karantina paylaşımıyla büyüledi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, karantina paylaşımıyla büyüledi         
15:13
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek         
15:11
Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi Vücuda yastık bağlama akımına uyan YouTuber Duygu Özaslan, yarı çıplak poz verdi         
15:10
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı         
15:03
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü         
14:53
Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı         
14:52
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı         
14:49
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 18:07:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk girişimcilerden Kovid-19'la mücadelede "temas takip" yazılımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]