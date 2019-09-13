Son Dakika Haberleri: Türk girişimcilere ve profesyonellere Kanada'dan 'İyi bir gelecek' daveti
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Türk girişimcilere ve profesyonellere Kanada'dan 'İyi bir gelecek' daveti

21 dakika önce

2030'da 3 trilyon dolara ulaşması beklenen okyanus ekonomisinde zirveyi hedefleyen Kanada, "Göç bizim sadece geçmişimizi değil geleceğimizi de oluşturuyor.

Türk girişimcilere ve profesyonellere Kanada'dan 'İyi bir gelecek' daveti, System.String[]

2030'da 3 trilyon dolara ulaşması beklenen okyanus ekonomisinde zirveyi hedefleyen Kanada, "Göç bizim sadece geçmişimizi değil geleceğimizi de oluşturuyor. Yerimiz çok, sadece insanlara ve planlara ihtiyacımız var" diyerek girişimcileri ve profesyonelleri ülkelerine davet ediyor.

Kanada, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:45 
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