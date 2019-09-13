Türk girişimcilere ve profesyonellere Kanada'dan 'İyi bir gelecek' daveti
21 dakika önce
2030'da 3 trilyon dolara ulaşması beklenen okyanus ekonomisinde zirveyi hedefleyen Kanada, "Göç bizim sadece geçmişimizi değil geleceğimizi de oluşturuyor.
2030'da 3 trilyon dolara ulaşması beklenen okyanus ekonomisinde zirveyi hedefleyen Kanada, "Göç bizim sadece geçmişimizi değil geleceğimizi de oluşturuyor. Yerimiz çok, sadece insanlara ve planlara ihtiyacımız var" diyerek girişimcileri ve profesyonelleri ülkelerine davet ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:45
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