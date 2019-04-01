Türk Girişimcilerin Londra Buluşması

KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nin Londra
Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı'nın KKTC
Londra Temsilciliği binasında düzenlediği buluşmaya KKTC Londra Konsolosu Buket Kop, Türkiye
'nin Londra Ticaret Başmüşaviri Süleyman Beşli, Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Cafer Mahiroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Türk- İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCC) Direktörü Yavuz Sökmen ile İngiltere
'de marka oluşturan Kıbrıslı Türk iş insanları katıldı.
BİRLİKTE ADIMLAR ATILACAK
Büyükelçi Oya Tuncalı, Londra'da önemli piyasa değerlerine sahip markaları ve iş insanlarını, Kıbrıs ve Türkiye'deki iş insanlarıyla buluşturmak için yapılacak panel, ziyaret, toplantı gibi etkinliklerle işbirliği ve ticaret imkanlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu davetin, tanışma amacıyla yapıldığını hatırlatan Tuncalı, "Daha sonra ülkemizdeki bakanlıklarımız ve ticaret odalarıyla da istişare edilerek daha geniş pazarlara ulaşmak için çalışmalar yapılacak" dedi.
ATMB Başkanı Cafer Mahiroğlu da Türkiye kökenli iş insanlarının meydana getirdiği markalar ile Kuzey Kıbrıs
'ta oluşacak markaların uluslararası piyasalarda yerini alması için birlikte adımlar atılacağını söyledi.