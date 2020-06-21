Türk girişimi MENA'da tüketicileri ile markaları buluşturacak - Son Dakika

Türk girişimi MENA'da tüketicileri ile markaları buluşturacak

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi girişimcilerinden BrandFace, Bahreyn merkezli Corteq firmasından 500 bin dolar yatırım alarak MENA Bölgesine açıldı.

Türk girişimi MENA'da tüketicileri ile markaları buluşturacak, System.String[]

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi girişimcilerinden BrandFace, Bahreyn merkezli Corteq firmasından 500 bin dolar yatırım alarak MENA Bölgesine açıldı. Firma kurucusu Rasim Üner, Dünya'ya yayılmayı hedefledikleri uygulamasının çıkış sürecini anlattı.


İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimciliği desteklemek amacıyla kurduğu ve yeni dönemde yatırımcılara da aktif olarak hizmet vermeye başlayan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) girişimcileri büyümeye devam ediyor. Bahreyn merkezli Corteq firması Türk girişimine 500 bin dolar yatırım yaptı. Bu yatırımla MENA bölgesinde büyüyecek olan şirket, Haziran sonunda 100 bin indirme ve haftalık 40 bin aktif kullanıcı sayısına ulaşacak.


BTM'nin girişimcilerinden BrandFace firması markalara yeni reklamcılık modeli sunarak markalar ile tüketicileri buluşturmayı hedefliyor. BrandFace uygulamasında kullanıcılar 29 saniyelik marka içerikli reklam videolarını, marka sahipleriyle buluşturma şansı yakalıyor, ayrıca yüklenen videolar içinde en çok beğeniyi alan ve izlenme sayısına ulaşan video, sistem kurucusu tarafından ödüllendiriliyor.


Kimya mühendisliğinden girişimciliğe


Kimya mühendisliğinden mezun olduktan sonra farklı sektörlerde iş tecrübelerinin olduğunu söyleyen BrandFace'in kurucusu Rasim Üner, geliştirdikleri uygulamanın çıkış sürecini anlattı.


2015'te tanıtıldı, 2020'de dünyaya açıldı


Üner, "Sosyal medyada marka tanıtıcı videolar üretme gibi işlerin nasıl gerçekleştiğini araştırdık. Geliştirdiğimiz uygulamada dileyen herkes favori markasıyla ilgili 29 saniyelik kendi video reklamını platforma yükleyebiliyor. Bu videolar arasından en yüksek izleyici beğenisi ve izlenme sayısına ulaşanlar sistem kurucusunun beğenisine sunuluyor. Daha sonra da dereceye girenlere ödüller veriliyor. 2015'in sonuna doğru biz Brandface'in tanıtımını yaptık. 2016 yılını test yılı olarak adlandırdık. Kullanıcılar nasıl bir tepki verecek veya nasıl geri dönüşler alacağız diye düşündük. Video üretmek kolay bir şey değil. Kullanıcılardan biz bunu istiyorduk." dedi.


"22 binin üzerinde video üretildi"


Türkiye'de toplamda 110 bin kullanıcıyı geçtiklerini dile getiren Üner, "Uygulamamızda 22 binin üzerinde video üretildi. Bizi Bahreyn'e davet ettiler. Startup'ların katıldığı bir program gerçekleşti. Bu program kapsamında belli başlı startup'ları aldılar ve Bahreyn'e davet ettiler. Bizde onların arasındaydık. Bahreyn'de 'Brandface'i burada da yapalım, buradan yönetelim' teklifi geldi. Daha sonra BrandFace Mena'yı kurduk. Orada 500 bin dolarlık bir yatırım aldık. MENA bölgesinde faaliyetlerimizi sürdürmeye başladık. Burada tabi kültürel farklılıkları da dikkate almak zorunda kalıyorsunuz. Bu sene uygulamayı burada Türkiye'de olduğu gibi test edeceğiz. Burada uygulamayı geliştirecek adımları atacağız. Gelen geri dönüşler doğrultusunda çalışmalar yapacağız. 20 kişilik bir ekibimiz bulunuyor. Bahreyn'den sonra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gelecek. Türkiye'de 750 milyon dolarlık dijital reklam pazarı varken, Körfez bölgesinde 3,6 milyar doları yakalamış durumda. Ülke bazında ortaklıklar düşünüyoruz. Örneğin 'Kuveyt'teki pazarı biz yönetelim' gibi teklifler de geliyor." ifadelerini kullandı.


Elbaşı: "Girişimcilerin yanındayız"


BTM'de girişimcilerin oluşturduğu ekonomik değerin gerçek hayatta karşılık bulmalarını sağlamayı amaçladıklarını bahseden BTM Direktörü İbrahim Elbaşı da "Bu anlamda BTM'de hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu tür yenilikçi girişimlerde nitelikli büyümenin arttığını ve bu alanda bir ekosistem oluştuğunu düşünüyorum. Şuanda BTM bünyesinde 300 tane girişim var, binin üzerinde de girişimci bulunuyor. Burada her türlü etkinliklerden faydalanabiliyorlar. Burası girişimciler için potansiyel değeri hayata geçirebilecekleri yer oluyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Bahreyn, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 10:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk girişimi MENA'da tüketicileri ile markaları buluşturacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu         
17:41
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti         
17:12
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler         
17:12
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı         
16:59
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti         
16:43
Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi         
16:34
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi         
16:30
Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti         
16:29
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.         
16:01
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı         
16:00
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi         
15:51
ABD'li aktör Ansel Elgort'tan cinsel taciz iddialarına yanıt: Geçmişte yaptığım şeylerden utanıyorum ABD'li aktör Ansel Elgort'tan cinsel taciz iddialarına yanıt: Geçmişte yaptığım şeylerden utanıyorum         
15:45
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi         
15:36
Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı         
15:32
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım         
14:58
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak         
14:54
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu         
14:53
Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha         
14:32
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor         
14:29
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi         
14:25
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir         
14:17
İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı         
14:06
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor         
14:05
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir         
13:44
Arı Adam'dan çılgın rekor denemesi! Binlerce arıyı 3 saat boyuncu üzerinde taşıdı Arı Adam'dan çılgın rekor denemesi! Binlerce arıyı 3 saat boyuncu üzerinde taşıdı         
13:43
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü         
13:42
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti         
13:15
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira         
13:12
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu         
13:03
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı         
12:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2020 17:54:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk girişimi MENA'da tüketicileri ile markaları buluşturacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei