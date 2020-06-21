Türk girişimi MENA'da tüketicileri ile markaları buluşturacak - Son Dakika

Türk girişimi MENA'da tüketicileri ile markaları buluşturacak

Türk girişimi MENA'da tüketicileri ile markaları buluşturacak Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi girişimcilerinden BrandFace, Bahreyn merkezli Corteq firmasından 500 bin dolar yatırım alarak MENA Bölgesine açıldı.

Türk girişimi MENA'da tüketicileri ile markaları buluşturacak

İSTANBUL - Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi girişimcilerinden BrandFace, Bahreyn merkezli Corteq firmasından 500 bin dolar yatırım alarak MENA Bölgesine açıldı. Firma kurucusu Rasim Üner, Dünya'ya yayılmayı hedefledikleri uygulamasının çıkış sürecini anlattı.

İstanbul Ticaret Odası'nın girişimciliği desteklemek amacıyla kurduğu ve yeni dönemde yatırımcılara da aktif olarak hizmet vermeye başlayan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin girişimcileri büyümeye devam ediyor. Bahreyn merkezli Corteq firması Türk girişimine 500 bin dolar yatırım yaptı. Bu yatırımla MENA bölgesinde büyüyecek olan şirket, Haziran sonunda 100 bin indirme ve haftalık 40 bin aktif kullanıcı sayısına ulaşacak.

BTM'nin girişimcilerinden BrandFace firması markalara yeni reklamcılık modeli sunarak markalar ile tüketicileri buluşturmayı hedefliyor. BrandFace uygulamasında kullanıcılar 29 saniyelik marka içerikli reklam videolarını, marka sahipleriyle buluşturma şansı yakalıyor, ayrıca yüklenen videolar içinde en çok beğeniyi alan ve izlenme sayısına ulaşan video, sistem kurucusu tarafından ödüllendiriliyor.

Kimya mühendisliğinden girişimciliğe

Kimya mühendisliğinden mezun olduktan sonra farklı sektörlerde iş tecrübelerinin olduğunu söyleyen BrandFace'in kurucusu Rasim Üner, geliştirdikleri uygulamanın çıkış sürecini anlattı.

2015'te tanıtıldı, 2020'de dünyaya açıldı

Üner, "Sosyal medyada marka tanıtıcı videolar üretme gibi işlerin nasıl gerçekleştiğini araştırdık. Geliştirdiğimiz uygulamada dileyen herkes favori markasıyla ilgili 29 saniyelik kendi video reklamını platforma yükleyebiliyor. Bu videolar arasından en yüksek izleyici beğenisi ve izlenme sayısına ulaşanlar sistem kurucusunun beğenisine sunuluyor. Daha sonra da dereceye girenlere ödüller veriliyor. 2015'in sonuna doğru biz Brandface'in tanıtımını yaptık. 2016 yılını test yılı olarak adlandırdık. Kullanıcılar nasıl bir tepki verecek veya nasıl geri dönüşler alacağız diye düşündük. Video üretmek kolay bir şey değil. Kullanıcılardan biz bunu istiyorduk." dedi.

"22 binin üzerinde video üretildi"

Türkiye'de toplamda 110 bin kullanıcıyı geçtiklerini dile getiren Üner, "Uygulamamızda 22 binin üzerinde video üretildi. Bizi Bahreyn'e davet ettiler. Startup'ların katıldığı bir program gerçekleşti. Bu program kapsamında belli başlı startup'ları aldılar ve Bahreyn'e davet ettiler. Bizde onların arasındaydık. Bahreyn'de 'Brandface'i burada da yapalım, buradan yönetelim' teklifi geldi. Daha sonra BrandFace Mena'yı kurduk. Orada 500 bin dolarlık bir yatırım aldık. MENA bölgesinde faaliyetlerimizi sürdürmeye başladık. Burada tabi kültürel farklılıkları da dikkate almak zorunda kalıyorsunuz. Bu sene uygulamayı burada Türkiye'de olduğu gibi test edeceğiz. Burada uygulamayı geliştirecek adımları atacağız. Gelen geri dönüşler doğrultusunda çalışmalar yapacağız. 20 kişilik bir ekibimiz bulunuyor. Bahreyn'den sonra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gelecek. Türkiye'de 750 milyon dolarlık dijital reklam pazarı varken, Körfez bölgesinde 3,6 milyar doları yakalamış durumda. Ülke bazında ortaklıklar düşünüyoruz. Örneğin 'Kuveyt'teki pazarı biz yönetelim' gibi teklifler de geliyor." ifadelerini kullandı.

Elbaşı: "Girişimcilerin yanındayız"

BTM'de girişimcilerin oluşturduğu ekonomik değerin gerçek hayatta karşılık bulmalarını sağlamayı amaçladıklarını bahseden BTM Direktörü İbrahim Elbaşı da "Bu anlamda BTM'de hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu tür yenilikçi girişimlerde nitelikli büyümenin arttığını ve bu alanda bir ekosistem oluştuğunu düşünüyorum. Şuanda BTM bünyesinde 300 tane girişim var, binin üzerinde de girişimci bulunuyor. Burada her türlü etkinliklerden faydalanabiliyorlar. Burası girişimciler için potansiyel değeri hayata geçirebilecekleri yer oluyor" diye konuştu.

Türk girişimi MENA'da tüketicileri ile markaları buluşturacak

Bahreyn, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 03:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk girişimi MENA'da tüketicileri ile markaları buluşturacak - Son Dakika Ekonomi

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