Türk Girişimin Geliştirdiği Uygulama, Dünyada 40 Milyon İndirme Sayısına Ulaştı

Pixery'nin geliştirdiği video uygulamalarından ilki olan Funimate, 5 yılda dünya genelinde 100'den fazla ülkede toplamda 40 milyondan fazla indirme sayısına ulaştı. Nisan 2018'de kullanıcıların beğenisine sunulan, sosyal medya için video reklamı hazırlama uygulaması Impresso ise Apple tarafından "Günün Uygulaması" olarak seçildi. Pixery'nin hedefi, 1-2 yıl içerisinde 50 Milyon ve 5 sene içerisinde de 200 Milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşmak. Pixery Labs, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin yer aldığı Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2018 listesinde, gelirlerinde %4.600 büyüme başarısı ile 4.lük ödülünün sahibi oldu.

Yatırımcı fonlaması olmadan 5 senede bu noktaya gelerek büyümeye devam ettiklerinin altını çizen Pixery Kurucu Ortağı Dr. Kemal Uğur, konuyla ilgili olarak şu sözleri aktardı: "6000 yıllık hikayecilik tarihinde mağara duvarlarında mevsim geçişlerini anlatan figürlerden, günümüzde sosyal medya duvarlarında yazılan Shakespeare sonelerine gelindiğini bir çırpıda gözlemledik. Hikaye anlatma sanatı ise hiç değişmedi. Hikayelerimiz de çoğunlukla aynıydı. Ama hikayelerimizi anlatma biçimimiz teknolojinin evrimleşmesiyle birlikte şekil değiştirdi. Özellikle geçtiğimiz birkaç yıllık dönem içerisinde, telefon kameralarının güçlenmesi, ekranların büyümesi ve internet hızının artmasıyla, video içeriği üretimi ve tüketiminde büyük bir sıçrama yaşandı. Geleneksel medyanın tekten çokluğa doğru olan iletişimine karşı, dijital medyanın çok yönlü olması ve pahalı prodüksiyon yöntemleri yerine ekonomik prodüksiyon yöntemlerinin kullanılabilmesi de, işin en cazip kısmı haline geldi.Artık herkes kendini videolarla, akıllı telefonları aracılığı ile ifade edebilmeye başladı. Bu alanda teknolojik gelişmeler çok hızlı şekilde ilerlemeye devam ediyor ve global pazarda bu alanda inovatif uygulamalar geliştiren çok büyük global şirketler göreceğiz. Biz de, bu şirketler arasında yerimizi almak üzere çalışıyoruz.Türkiye'de faaliyet gösterip, globalde App Store'da büyük başarıya ulaşan video uygulamalarının geliştiricisi olarak ödüle layık görülmekten dolayı çok mutluyuz.

15 yıl Kanada ve Finlandiya'da edindiğim tecrübe ile Türkiye'ye döndüğümde, kurucu ortağım Dr. Oğuz Bici ile en büyük hayalimiz, Türkiye'nin yaratıcı ve yetenekli mühendislerinin elinden çıkan, tüm dünyanın takdir ettiği teknoloji ürünlerini üretebilmekti. Bu ödül, bu hayalin gerçek olduğunu ispatlar nitelikte. Hedefimiz, Türkiye'den çıkan global bir teknoloji şirketi olabilmek. Bugün İstanbul ve Ankara ofislerimizde alanlarında uzman 30 kişilik bir ekibimiz ile bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Her birine de ayrıca gönülden teşekkür ediyorum."