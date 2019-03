Türk Girişimiyle Fuarlar Küresel Alanda Dijitale Taşınıyor

Dijitalleşme süreçleri hızlandıkça kapsadığı sektörlerde de artış yaşanıyor. Son teknoloji gelişmeleri ışığında fuarcılık sektörü de online platforma taşınıyor. Yüzde 100 sermayeli kurulan bir Türk online fuarcılık şirketi, hem yurt içi hem de yurt dışı alanda klasik fiziksel fuarcılık sektörünü dijitale taşıyor.Nesnelerin interneti, şehirlerin haberleşmesi gibi konuların yanında fuarcılık sektöründe de dijital bazlı dönüşümler gerçekleşiyor. Fuar ve benzeri etkinlikleri dijital dünyaya taşıma hedefi ile yola çıkan Türk sermayeli şirket, fuar alanının büyüklüğü veya ziyaretçi kapasitesi gibi sorunları ortadan kaldırıyor. Fuarı gezmek isteyen kullanıcılara zamandan tasarruf imkanı sunan firma, isteyen herkesin her yerde cep telefonu veya dizüstü bilgisayarındanfuarları gezmelerine olanak sağlıyor. Söz konusu online fuarlar, katılımcı firmalar ve ziyaretçilerden oluşuyor. Her alanda fuar organize etme kabiliyetine sahip olan alt yapı sayesinde; oluşturulan online bir fuar, fiziksel fuarların aksine sadece belli bir alanda değil dünyanın her noktasında ulaşabilinecek bir küresel bir etkinliğe dönüşüyor.Masraflar ortadan kalkıyor, etki alanı artıyorEndless Fairs Genel Müdürü Gökmen Özdemir , fiziksel fuarların artık beklenen etkiyi yapmadığını dijital fuarcılık ile hem elde edilen dataların arttığını hem de iş birliklerinin çoğaldığının altını çizdi. Ortalama bir standın online mecrada 5 bin TL bedelle kiralanabildiği bilgisini veren Özdemir, "Bu sayede küçük ölçekli işletmeler de ufak bedellerle ürünlerini küresel alanda sergileyebiliyor, yurt dışı ve yurt içi iş birliklerini güçlendirebiliyor" şeklinde konuştu.Aynı anda sınırsız fuar düzenlenebiliyorÖzdemir, bahsi geçen online fuarların fiziksel yapılan örneklerine belli bir alanda yapılmadığından dolayı program probleminin de olmadığını aktararak, "Zaten şirketimizin adı (Endless-sonsuz) buradan geliyor. Bu sistemle aynı anda sınırsız sayıda fuar düzenlenebilir. Fiziksel bir mekan gereksinimi olmadığından dolayı belli bir programa da ihtiyaç olunmuyor. İstenildiği an fuar hizmete alınabiliyor. Katılımcılar bir tık ile tüm dünyaya açılabiliyor" ifadelerini kullandı."Destek verilirse gelişme artar"Bu güne kadar bir çok organizasyon yaptıklarını amaçlarının dünyadaki tüm fuarları online platforma taşımak olduğunu vurgulayan Özdemir, "Biz bir Türk firmayız ve bu sistemimizle yerli firmaları dünya sahnesine çıkarıyoruz. Ayrıca, küresel alanda da fuar organizasyonlarına altyapı desteği verebiliyoruz. Bizim amacımız dijitalleşen dünyadan geri kalmamak. Artık insanlar her ihtiyacına bir tık ile oturduğu yerden ulaşıyor. Neden fuarlar da böyle olmasın? Eğer bu alana bir destek sağlanırsa ülke olarak çok üst noktalara ulaşılabilir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL