Türk Giyim Firmalarından Londra Çıkarması

İngiltere'nin en büyük giyim fuarı "Pure London" aralarında Türk markalarının da bulunduğu bin 300'den fazla katılımcıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

İngiltere'nin en kapsamlı giyim fuarı Pure London, başkent Londra'nın batısındaki Olympia Fuar Merkezi'nde başladı.



Aralarında Türk firmalarının da bulunduğu bin 300'den fazla katılımcının yer aldığı fuarda, ayakkabıdan elbiseye ve aksesuara kadar giyim denilince akla gelen her ürün sergileniyor.



Fuarın ayakkabı ve aksesuar bölümündeki Türk katılımcılarından Callizio'nun sahibi Bahadır Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pure London gibi bir fuarda Türkiye'yi temsil etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.



"Callizio" adının İtalyanca calzatura (ayakkabı) ve qualita (kalite) kelimelerinin birleşiminden türetildiği anlatan Çam, "Koleksiyonumuz ağırlıklı olarak erkek ve kadın deri ayakkabılarından oluşuyor. Bunlarla kombinlenebilecek deri kemer, cüzdan, çanta da üretiyoruz. Hepsi Türk ürünleri, yerli üretimimiz ve İngiltere pazarında satışa sunuyoruz." diye konuştu.



Pure London'ın bilinen, saygın bir fuar olduğunu belirten Çam, fuar kapsamında Türk ürünlerinin sergileneceği bir defilenin de yapılacağı bilgisini verdi.



Gelecek hafta Birmingham kentinde yapılacak "Moda UK" fuarına da katılacaklarını belirten Çam, "Rekabetin arttığı, ticaret savaşlarının olduğu bir dünyada ihracatımızı artırmaya yönelik çalışıyoruz. Bir nebze olsun ülkemize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yerel iş birliklerine giderek müşteri odaklı çalışıyoruz. Her bölgeye uygun özel koleksiyonlar oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.



Tasarımcı Zelal Koçakelçi Ogün de fuara 2014'te oluşturdukları "Zell" kadın giyim markasıyla katıldıklarını söyledi.



Abiye ağırlıklı çalıştıklarını ve uluslararası fuarlara düzenli katıldıklarını belirten Ogün, şunları dile getirdi:



"Markamızın çizgisi Avrupa'ya çok yakın olduğu için büyük ilgi görüyor. Aldığımız tepkiler çok olumlu. Her sezon defilelerde kabul gören bir markayız. Güzel bağlantılar kurabiliyorsunuz. Önemli olan istikrar. Düzenli bir şekilde katıldığınızda alıcılar sizi zamanla tanıyor, o güven oluşuyor ve markanızla ilgilenebiliyorlar. Biz de Türk firması olarak çok keyif alıyoruz."



Defilelerin yanı sıra çok sayıda konferans ve seminerin de gerçekleştirileceği Pure London fuarı 12 Şubat'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

