Türk gönüllülerden Sudan'daki yoksullara yardım eli - Son Dakika

Açlık ve yoksullukla mücadele eden Afrika'ya Türk gönüllülerinin yardımları sürüyor. Bu kapsamda bir grup gönüllü, yoksul ailelere erzak ve kıyafet yardımında bulunmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a gitti.

Türkiye'deki gönüllülerin açlık ve yoksullukla mücadele eden Afrika ülkelerine Yönelik yardım faaliyetleri devam ediyor. Korona virüs kaynaklı daha önce getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle planlanan yardımlar zaman zaman sekteye uğrasa da seferlerin başlamasıyla birlikte yardımlar da kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Afrika'daki yoksul ülkelere yönelik yardım faaliyetlerini organize eden gönüllülerden oluşan 6 kişilik ekip, topladıkları yardımları dağıtmak ve sürdürülebilir projeleri gerçekleştirmek için Sudan'ın başkenti Hartum'a gitti.

"Türkiye olarak biz de sahadayız"

Gittikleri ülkelerde yerel partner kuruluşlarla birlikte çalıştıklarını belirten gönüllülerden Tülin Öcal Demirkıran, "Türkiye olarak biz de sahadayız. Amacımız sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek. Onlara destek olmak. Saanen keçisi bunlardan biri. Bu keçi özel bir keçi. 9-10 ay süt veriyor. Canlı hayvan orada çok pahalı biz Türkiye'den götürmek istiyoruz. Bir veteriner arkadaşımız bize katılacak ve suni döllenme konusunda eğitim verecek. Bizim amacımız balık vermek değil de balık tutmayı öğretmek üzerine" şeklinde konuştu.

Yoksul ailelere elbise ve erzak yardımları yapılacak

Yardım faaliyetleri kapsamında Sudan'daki otizm merkezini de ziyaret edeceklerini belirten Demirkıran, "Biz giderken elimiz boş gitmiyoruz. Bin 400 yetim için kıyafet, kadınlar için 500 ferace dağıtacağız ve otizm merkezini ziyaret edeceğiz. 100 kadar aileye erzak yardımı ve çocuklara oyuncak dağıtacağız" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL