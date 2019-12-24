Türk gözlem noktasını kuşatan Suriye ordu güçlerinin füze saldırısında 5'i çocuk 8 sivil öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türk gözlem noktasını kuşatan Suriye ordu güçlerinin füze saldırısında 5'i çocuk 8 sivil öldü - Son Dakika Dünya

Türk gözlem noktasını kuşatan Suriye ordu güçlerinin füze saldırısında 5'i çocuk 8 sivil öldü

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki, İdlib ilinin Maaret el Numan ilçesine bağlı Surman köyü yakınındaki Türk gözlem noktasını kuşatan Suriye ordu güçlerinin füze saldırısında 5'i çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi

Türk gözlem noktasını kuşatan Suriye ordu güçlerinin füze saldırısında 5'i çocuk 8 sivil öldü, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki, İdlib ilinin Maaret el Numan ilçesine bağlı Surman köyü yakınındaki Türk gözlem noktasını kuşatan Suriye ordu güçlerinin füze saldırısında 5'i çocuk 8 sivil hayatını kaybetti.


Şam karşıtı muhalif aktivistler, Türk gözlem noktasına saldırı olmadığını aktardı.

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Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:54 
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