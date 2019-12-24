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Türk gözlem noktasını kuşatan Suriye ordu güçlerinin füze saldırısında 5'i çocuk 8 sivil öldü
6 saat önce
Suriye'nin kuzeyindeki, İdlib ilinin Maaret el Numan ilçesine bağlı Surman köyü yakınındaki Türk gözlem noktasını kuşatan Suriye ordu güçlerinin füze saldırısında 5'i çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi
Suriye'nin kuzeyindeki, İdlib ilinin Maaret el Numan ilçesine bağlı Surman köyü yakınındaki Türk gözlem noktasını kuşatan Suriye ordu güçlerinin füze saldırısında 5'i çocuk 8 sivil hayatını kaybetti.
Şam karşıtı muhalif aktivistler, Türk gözlem noktasına saldırı olmadığını aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:54
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