Türk gurbetçiler Alman usulü cenaze definine isyan etti - Son Dakika
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Türk gurbetçiler Alman usulü cenaze definine isyan etti

6 saat önce

Türk gurbetçiler "Alman usulü" cenaze definine isyan ettiİskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA)- Bilim insanları,dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (covid-19) salgınının ölü bir vücuttan ilk kez yayılma gerçekleştiğini doğrulurken, Almanya'daki Türk gubetçilerden salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin...

Türk gurbetçiler "Alman usulü" cenaze definine isyan etti

İskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA)- Bilim insanları,dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (covid-19) salgınının ölü bir vücuttan ilk kez yayılma gerçekleştiğini doğrulurken, Almanya'daki Türk gubetçilerden salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemlerine yeterli hijyen gösterilmemesine isyan etti. Demirören Haber Ajansı (DHA)'ya konuşan Almanya'da Cenaze nakil işletmeciliği yapan Türk vatandaşları yaşadığı zorlukları " Dinimize uygun usüllere göre cenazelerimize izin vermiyorlar. İlgilenmiyorlar aksine kısıtlama getiriliyor" sözleriyle dile getirdi.

Bilim insanları,dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (covid-19) salgınının ölü bir vücuttan ilk kez yayılma gerçekleştiğini doğruladı. Almanya ise salgından hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının defin işlemlerine uyguladığı kısıtlama Türk gurbetçilerin tepkisine neden oldu. Almanya'da Cenaze nakil işletmeciliği yapan Türk vatandaşları yaşadıkları zorlukları Demirören Haber Ajansı'na (DHA)'ya anlattı.

CENAZELERİMİZ TÜRKİYE'YE KEFENSİZ GÖNDERİLİYOR

Cenaze nakil işletmeciliği yapan Türk gurbetçiler, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin Türklerin cenazeleri İslami usullere riayet edilmeden kefensiz bir şekilde Türkiye'ye gönderildiğini ifade etti. Almanya'nın Köln ve Dortmund kentlerinde cenaze nakil işletmeciliği yapan Ahmet Uçarat ve Mehmet Kara ile koronavirüs salgını sürecindeki cenaze işlemlerine ilişkin detayları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

'AİELELERİN ÜZÜNTÜLERİNİ TARİF ETMEK ZOR'

Almanya'nın Köln ve Dortmund kentlerinde cenaze nakil işletmeciliği yapan Ahmet Uçarat, salgından hayatını kaybeden ailelerinin cenaze ile birlikte gidemedikleri ve bu üzüntünün tarif edilemez olduğunu belirterek, 'Oldukça değişiklikler var. Bunların en başında ailelerin cenaze ile birlikte gidememeleri. Hayatını kaybeden kişinin yakınlarının üzüntülerini tarif etmek çok zor. En önemli kısmı koronavirüsünü kapmış kardeşlerimizin buradan hiçbir şekilde dini vecibelerini yapmadan gönderiliyor. Bu bizi de üzmekte, aynı zamanda ailelerini de üzmekte. Ama şu an için yönetmeliklerden dolayı da yapabileceğimiz de bir şey gözükmüyor. Ama işler acısı bir hal. Koronavirüsten hayatını kaybetmiş kardeşlerimizin hijyenik bir şekilde taşınması bize belli bir noktada yeni bir iş yükü yükledi. Hijyen kurallarını çok katı bir şekilde uymak durumundayız. Buda bize oldukça yeni külfet getirmekte. Almanya bize destek vermiyor. Koronavirüslü cenazelerin taşıdığımız araçlarımızı dezenzenfekte etmek suretiyle tamamen hijyenik hale getiriyoruz' dedi.

HER CENAZE TEK ARAÇLA TAŞINIYOR

Uçarat, daha önce bir araçla iki ya da dört cenazenin taşındığını ancak koronavirüs nedeniyle her araçta tek cenazenin taşındığını belirterek, 'Daha önce bir araçla iki veya dört cenaze götürebilirken koronavirüs ile birlikte sadece tek cenazeyi taşıyabiliyoruz. Onun haricinde taşıma imkanımız mevcut değil. Bundan dolayı da ister istemez büyük maliyetler oluştu' ifadelerini kullandı.

'HİÇ BEKLENMEDİK ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Cenaze nakil işletmeciliği yapan Mehmet Kara ise, virüs nedeniyle hayatın önemli ölçüde değiştiğini ifade ederek, 'Malum olduğu üzere koronavirüsün hayatımıza girmesiyle hayatımızda birçok şey önemli ölçüde değişti. Özellikle cenaze nakillerinde en önemli husus cenazelerin uluslararası dolaşımı idi. Uluslararası uçuşların ve şehirlerarası uçuşların durdurulmasıyla cenazelerin nakillerinde hiç beklenmedik zorluklarla karşı karşıyayız' dedi.

CENAZELER SADECE FRANKFURT'TAN İSTANBUL'A GÖNDERİLEBİLİYOR

Mehmet Kara, cenazelerin sadece Frankfurt'tan ülke dışına çıkabildiğini belirterek, 'Her şeyden önce Almanya'daki cenazeler sadece Frankfurt Havalimanı'ndan ve sadece İstanbul'a kadar gidebiliyorlar. Havayolu şirketlerinin uçuşlarını durdurması sebebiyle bizim çevremizde Köln'den, Düsseldorf'dan uçuşlar mevcuttu. Ancak şimdi bütün cenazeler Frankfurt'dan gönderilmek durumunda. Dolayısıyla bizler içinde ek bir külfet ek bir maliyet çıkarmakta. Ayrıca İstanbul'dan Anadolu'ya gidecek olan cenazelerde daha evvel iç hat uçaklarıyla giderken, şimdi İstanbul'dan Anadolu'nun dört bir tarafında cenaze nakil araçlarıyla gitmekte. Ancak bu zorluklar hamdolsun aşıldı. Aşılamayan zorluklar ise insanların ve cenaze yakınlarının yaşadığı acılar' ifadelerini kullandı.

CENAZELER BİR 'PAKET' GİBİ YALNIZ GÖNDERİLİYOR

Kara, salgında hayatını kaybedenlerin yakınlarının veda edemediğini ve bunun büyük bir acı olduğunu belirterek, 'İnsanların cenazelerine üzülmeleri bir yana, bu süreçte acılarını yaşayamamaları daha da acı bir durum. Çünkü cenaze namazını kılamıyor ve insanlar gelip beraberce veda edemiyorlar. Onun yanında en acısı en üzüntü vereni ise cenazelerini adeta bir 'paket' misali memleketlerine tek başına göndermeleri insanımıza çok daha acı vermekte. Başka bir acı da koronavirüs hastalığını taşıyanların cenazelerinin yıkanması da yasaklanmış durumda. Bu şekilde cenazelerimiz yıkanmadan kefenlenmeden, namazı kılınmadan, veda edilmeden maalesef Türkiye gönderilmekteler? dedi.

Türk gurbetçiler Alman usulü cenaze definine isyan etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:31 Kaynak: DHA

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