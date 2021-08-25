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Türk Güreş Eğitim Vakfı Adana Şubesi Başkanlığına Mustafa Dönmez seçildi - Son Dakika

Türk Güreş Eğitim Vakfı Adana Şubesi Başkanlığına Mustafa Dönmez seçildi

25.08.2021 08:15
Türk Güreş Eğitim Vakfı Adana Şubesi Başkanlığına Mustafa Dönmez seçildi, System.String[]

Türk Güreş Eğitim Vakfı Adana Şubesinin olağan genel kurulunda, 17 yıldır başkanlık yapan İlyas Karabulut, yönetime gönüllü olarak aday olmayacağını belirterek, Mustafa Dönmez ve ekibine başarılar diledi.

Türk Güreş Eğitim Vakfı Adana Şubesinin olağan genel kurulunda, 17 yıldır başkanlık yapan İlyas Karabulut, yönetime gönüllü olarak aday olmayacağını belirterek, Mustafa Dönmez ve ekibine başarılar diledi.

Türk Güreş Eğitim Vakfı Adana Şubesi genel kurulunda divan başkanlığına Kemal Sağ, katipliklere de Hüseyin Başçı ve Murat Adıgüzel seçildi. Eski Başkan İlyas karabulut yaptığı açış konuşmasında daha önce 36 ilde kurulan Türk Güreş Eğitim Vakfı Adana Şubelerinin birer birer kapatıldığını, sadece Adana Şubesinin ayakta kaldığını ifade ederek, "Şube olarak geçmişte güreş organizasyonları yaptık. Özellikle Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aytaç Durak döneminde çok güreşler imza attık. Sayın Durak'a güreşe verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim. Durak'tan sonra eski destekleri göremedik, daha çok yıldız ve genç güreşçilere malzeme yardımlarında bulunduk" dedi.

Divan Başkanı Kemal Sağ, bu konuşmadan sonra üyeleri saygı duruşunda bulundurdu. İstiklal Marşının söylenmesinden sonra faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu Mustafa Dönmez'in ret oylarına karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin seçim maddesine geçildiğinde ise eski Başkan İlyas Karabulut, gönüllü olarak başkanlıktan çekildiğini açıkladı.

Tek liste ile gidilen seçimde Türk Güreş Eğitim Vakfı Adana Şube Yönetim Kurulu; Mustafa Dönmez, Mevlüt Çatan, Hüseyin Başçı, Ali Gökdoğan ve Mehmet Andırın'dan oluştu.

Hasan Aydoğdu, Recai Çankaya, Mehmet Atlı, Oğuz Küçük ve Turgut Ahmet Fakılar da yedek yönetim kurulu üyesi oldu.

Denetim Kurulu asil üyeliklerine Kemal Sağ, M.Tevfik Türkmen, Vahdi Yürekli, yedek üyeliklere ise Ali Kayakılçık, Faruk Yıldırım ve Ahmet Nacar seçildi.

Seçimden sonra eski başkan İlyas Karabulut, yeni başkan Mustafa Dönmez'in yanına giderek kutladı. - ADANA

Türk Güreş Eğitim Vakfı Adana Şubesi Başkanlığına Mustafa Dönmez seçildi
Türk Güreş Eğitim Vakfı Adana Şubesi Başkanlığına Mustafa Dönmez seçildi
Türk Güreş Eğitim Vakfı Adana Şubesi Başkanlığına Mustafa Dönmez seçildi
Türk Güreş Eğitim Vakfı Adana Şubesi Başkanlığına Mustafa Dönmez seçildi
Türk Güreş Eğitim Vakfı Adana Şubesi Başkanlığına Mustafa Dönmez seçildi
Türk Güreş Eğitim Vakfı Adana Şubesi Başkanlığına Mustafa Dönmez seçildi
Türk Güreş Eğitim Vakfı Adana Şubesi Başkanlığına Mustafa Dönmez seçildi

Mustafa Dönmez, Adana, Güreş, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk Güreş Eğitim Vakfı Adana Şubesi Başkanlığına Mustafa Dönmez seçildi - Son Dakika Spor


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