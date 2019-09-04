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Türk güreşinin acı günü

3 saat önce

Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Tevfik Kış, hayata gözlerini yumdu.

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Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Tevfik Kış, hayata gözlerini yumdu.


Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da uzun süredir tedavi gören şampiyon güreşçi Tevfik Kış, 85 yaşında vefat etti. Federasyondan yayımlanan başsağlığı mesajında, "Türk güreşinin efsane isimlerinden Tevfik Kış'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.


Kış'ın cenazesi, yarın Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Anıt Mezarı'na defnedilecek. - İSTANBUL

Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:37 Kaynak: İHA
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