Son dakika haberleri! Türk güreşinin efsane isimlerinden Reşit Karabacak, son yolculuğuna uğurlandı (1)
19.11.2020 16:23
Son dakika haberleri: Türk güreşinin efsane isimlerinden Reşit Karabacak, son yolculuğuna uğurlandı (1)TÜRK güreşininin önemli isimlerinden olan ve koronavirüs tedavisi gördüğü Bursa'da hayatını kaybeden Reşit Karabacak (66), son yolculuğuna sevenlerinin dualarıyla uğurlandı.
Türk güreşinin efsane isimlerinden Reşit Karabacak, son yolculuğuna uğurlandı (1)TÜRK güreşininin önemli isimlerinden olan ve koronavirüs tedavisi gördüğü Bursa'da hayatını kaybeden Reşit Karabacak (66), son yolculuğuna sevenlerinin dualarıyla uğurlandı. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen eşi Melike Karabacak, 'Benim dağım yıkıldı. Ben çok üzgünüm' dedi.
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