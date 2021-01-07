Türk güreşinin efsanesi: Yaşar Doğu

Vefatının 60. yılında anılan Yaşar Doğu, kazandığı başarılar ve yaptığı hizmetlerle Türk güreşinin en önemli isimleri arasında yer alıyor.

"Türk güreşinin babası" olarak da anılan milli sporcu Yaşar Doğu, 1913 yılında Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde doğdu.

1. Dünya Savaşı'na katılan babasının şehit olması üzerine dedesinin köyü Emirli'de büyüyen Doğu, çocukluğunun geçtiği bu köyde karakucak güreşi yapmaya başladı. Elde ettiği başarılarla ünü duyulmaya başlayan Yaşar Doğu, Ankara'da askerliğini yaparken minder güreşine geçti.

Norveç'in başkenti Oslo'da 1939'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 66 kiloda güreşen Yaşar Doğu, yaptığı dört güreşin birinde mağlup olarak ikinci sırayı elde etti. Bu, efsane güreşçinin kariyeri boyunca ay-yıldızlı mayoyla aldığı ilk ve tek yenilgi olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da 1940'ta Balkan şampiyonluğunu kazanan Yaşar Doğu, ilk Avrupa şampiyonluğunu ise İsveç'in başkenti Stockholm'de elde etti. 1946'da gerçekleştirilen organizasyonda 73 kiloda 6 maça çıkan Yaşar Doğu, Avrupa şampiyonu unvanını kazandı.

Yaşar Doğu, bir yıl sonra bu kez Çekya'nın (Çekoslovakya) başkenti Prag'da yapılan Avrupa Grekoromen Şampiyonası'nda 73 kiloda altın madalya elde etti.

Yeni güreşçiler yetiştirmek için fedakarca çalıştı

1948 Londra Olimpiyatları'nda yaptığı 5 güreşi de kazanan Doğu, ilk olimpiyat madalyasına ulaştı. Bir sporcunun kariyerinde elde edebileceği en özel şampiyonluğu Londra'da yaşayan Doğu, adını efsaneler arasına yazdırmayı başardı.

1949 yılında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalyaya kazanan Yaşar Doğu, hayatı boyunca bir kez Dünya Şampiyonası'na katılma şansı yakaladı.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 1951 yılında gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'na katılan milli güreşçilerin tamamı altın madalyayla yurda döndü. 87 kiloda Finlandiyalı, İranlı, Alman ve İsveçli rakiplerini yenen Doğu, kariyerinin tek dünya şampiyonluğunu kazandı.

Yaşar Doğu, kariyeri boyunca ay-yıldızlı mayoyla çıktığı 47 güreşin yalnızca birini kaybederken, galip geldiği 46 karşılaşmanın 33'ünü tuşla bitirdi.

Kariyerinde 1'er olimpiyat ve dünya ile 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Yaşar Doğu, sporculuk hayatından sonra da minderden kopmayarak Türk güreşine antrenör olarak hizmet etmeyi sürdürdü.

Köy köy dolaşıp yetenekli gençleri keşfeden Yaşar Doğu, öğrencileri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı.

Doğu, sırtında odun çuvallarını taşıyıp sobayı yakarak öğrencilerinin üşümemesini sağladı. Minderlerin söküğünü diken, öğrencilerine iş de bulan Doğu, karşılık beklemeden yaptıklarıyla "Türk güreşinin babası" adıyla anılmaya başlandı.

Takımıyla İsveç'te bulunduğu sırada kalp krizi geçiren Doğu, doktorların "dinlen" tavsiyesine rağmen yurda döndükten sonra genç güreşçiler yetiştirmeye devam etti.

Yaşar Doğu, Ankara'da geçirdiği ikinci kalp krizi sonrası 8 Ocak 1961'de hayata veda etti. Efsane güreşçinin kabri Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde bulunuyor.

Doğu'nun büyüdüğü Samsun'un Kavak ilçesi Emirli Mahallesi'ndeki ev ise müze ve anı evi olarak ziyarete açık tutuluyor.

Adının verildiği merkezde yeni şampiyonlar yetiştiriliyor

Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi Antrenörü Sadık Başkaya, AA muhabirine, efsane ismin memleketi Kavak'ta 2004 yılında kurulan tesiste Türk sporuna yeni şampiyonlar kazandırıldığını söyledi.

Aradan geçen süreçte 300'e yakın güreşçi yetiştirdiklerini anlatan Başkaya, "50 sporcumuz uluslararası şampiyonalarda madalyalar kazandı. Amacımız Türk güreşinin daha üst düzeye çıkmasına katkı vermek, şampiyon sporcular yetiştirmek. Aynı zamanda Yaşar Doğu gibi hocamızın izinden gitmek. Onun sahip olduğu şampiyon sporcu karakterini oluşturmak, ahlaklı, çalışkan bireyler yetiştirmek." ifadelerini kullandı.