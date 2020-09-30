DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 12
Türk hackerlar, Ermenistan bankasının sitesini erişime kapattıAZERBAYCAN-Ermenistan hattında sıcak çatışmalar devam ederken, Türk hackerlar, Ermenistan'a gönderilen yardımların toplandığı iddia edilen bankanın resmi web sitesini erişime kapattı.
Türk hackerlar, Ermenistan bankasının sitesini erişime kapattı
AZERBAYCAN-Ermenistan hattında sıcak çatışmalar devam ederken, Türk hackerlar, Ermenistan'a gönderilen yardımların toplandığı iddia edilen bankanın resmi web sitesini erişime kapattı.
Azerbaycan-Ermenistan hattında sıcak çatışmaların 4'üncü gününe girilirken, 'Aslan Neferler Timi' adlı Türk hacker grubu, Amerika Birleşik Devletleri'nden gönderilen yardımların toplandığı iddia edilen ve merkezi Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan bir bankanın resmi web sitesini erişime kapattı. Grup, resmi web sitesinin yanında bankanın mobil bankacılık hizmetini de erişime kapattı.
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