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Türk hackerlar Fransız gazetecinin sosyal medya hesabını ele geçirdi
7 saat önce
Türk hackerlar Fransız gazetecinin sosyal medya hesabını ele geçirdi
Türk hackerlar Paris Match dergisi genel yayın yönetmeni Bruno Jeudy'nin Twitter hesabını ele geçirdi. Gazeteci Jeudy'nin Twitter sayfasında 'Ayyıldız' adı altında paylaşılan mesajda " Türkiye'nin, tüm dünyada terör örgütü olarak kabul edilen PKK/ YPG'ye karşı yapılan Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyorum. Aynı zamanda Fransa'daki Türklere yönelik saldırıları da kınıyorum." mesajı paylaşıldı. Söz konusu mesaj Jeudy'nin Twitter sayfasına sabitlendi.
Sayfada paylaşılan bir başka mesajda ise "Fransız kamuoyu, PKK/YPG'nin terör örgütü olduğunu bilmeli" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:17
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