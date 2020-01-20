Türk hackerlar Fransız gazetecinin sosyal medya hesabını ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türk hackerlar Fransız gazetecinin sosyal medya hesabını ele geçirdi - Son Dakika Dünya

Türk hackerlar Fransız gazetecinin sosyal medya hesabını ele geçirdi

7 saat önce

Türk hackerlar Fransız gazetecinin sosyal medya hesabını ele geçirdi

Türk hackerlar Fransız gazetecinin sosyal medya hesabını ele geçirdi, System.String[]

Türk hackerlar Paris Match dergisi genel yayın yönetmeni Bruno Jeudy'nin Twitter hesabını ele geçirdi. Gazeteci Jeudy'nin Twitter sayfasında 'Ayyıldız' adı altında paylaşılan mesajda " Türkiye'nin, tüm dünyada terör örgütü olarak kabul edilen PKK/ YPG'ye karşı yapılan Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyorum. Aynı zamanda Fransa'daki Türklere yönelik saldırıları da kınıyorum." mesajı paylaşıldı. Söz konusu mesaj Jeudy'nin Twitter sayfasına sabitlendi.


Sayfada paylaşılan bir başka mesajda ise "Fransız kamuoyu, PKK/YPG'nin terör örgütü olduğunu bilmeli" denildi.

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Twitter, YPG, PKK, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:17 
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