Son Dakika Haberleri: Türk Hakem Uğur Kobaş'a Altın Rozet

Türk Hakem Uğur Kobaş'a Altın Rozet

59 dakika önce

Avrupa ve Dünya Karate Federasyonları Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş'a, Avrupa hakemliğinde 20. yılı tamamladığı için altın rozet verildi.

Türk Hakem Uğur Kobaş'a Altın Rozet, System.String[]
Avrupa ve Dünya Karate Federasyonları Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş'a, Avrupa hakemliğinde 20. yılı tamamladığı için altın rozet verildi.

Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın tarihi başarılar elde ettiği İspanya'daki Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türk hakemliği adına da bir gurur yaşandı.

Avrupa hakemliğinde 20. yılını dolduran Uğur Kobaş'a, Avrupa Hakem Kurulu Başkanı Alois Wiesböck tarafından altın rozet takdim edildi.

İspanya'daki şampiyonada final maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev üstlenen Kobaş, bir dönem daha Avrupa tatamilerinde görev yapmak istediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sonrasında Allah nasip ederse devletin farklı kademelerinde Türk sporuna hizmet etmek istiyorum. Aktif sporculuk kariyerimden sonra başladığım hakemlikte çok güzel günler yaşadım. Bu işin sırrı disiplin, sabır ve çok çalışmak. Bu özel ve önemli görevi karatenin en büyük organizasyonlarında yapma şansı bulduğum için kendimi çok şanslı sayıyorum. Altın rozeti aldığım için gururluyum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:28 Kaynak: AA

İspanya, Avrupa, Spor
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