Son Dakika Haberleri: Türk Hakemler UEFA Var Toplantısına Katılacak

Türk Hakemler UEFA Var Toplantısına Katılacak

1 saat önce

FIFA Kokartlı Türk hakemlerden Cüneyt Çakır ile Hüseyin Göçek, Süper Lig hakemlerinden Barış Şimşek ve FIFA Kokartlı Yardımcı hakemler Bahattin Duran ile Tarık Ongun, 6-7 Şubat 2019 tarihlerinde İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek UEFA VAR toplantısına katılacak.

Türk Hakemler UEFA Var Toplantısına Katılacak, System.String[]
FIFA Kokartlı Türk hakemlerden Cüneyt Çakır ile Hüseyin Göçek, Süper Lig hakemlerinden Barış Şimşek ve FIFA Kokartlı Yardımcı hakemler Bahattin Duran ile Tarık Ongun, 6-7 Şubat 2019 tarihlerinde İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek UEFA VAR toplantısına katılacak.

Toplantıda, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu müsabakalarından itibaren uygulamaya koyulacak Video Yardımcı Hakem Sistemi hakkında son çalışmalar yapılacak. VAR Protokolü ve UEFA Talimatları ile ilgili hakemlere hatırlatmaların yapılacağı toplantıda çevrim içi (online) saha çalışmaları da uygulanacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:34 Kaynak: DHA

Spor
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