Türk halk dansları grubu Nijerya'daki Calabar Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Türk halk dansları grubu Nijerya'daki Calabar Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika

Türk halk dansları grubu Nijerya'daki Calabar Festivali'nde sahne aldı

6 saat önce

Nijerya'daki Calabar Festivali kapsamında düzenlenen uluslararası geceye katılan Türk halk dansları grubu, Doğu Karadeniz yöresine ait halk oyunlarıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Türk halk dansları grubu Nijerya'daki Calabar Festivali'nde sahne aldı, System.String[]

Nijerya'daki Calabar Festivali kapsamında düzenlenen uluslararası geceye katılan Türk halk dansları grubu, Doğu Karadeniz yöresine ait halk oyunlarıyla izleyicilerin karşısına çıktı.


Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Gençlik Topluluğu sorumlusu Çiğdem Karahan, AA muhabirine, "İnsanlık temasıyla düzenlen bu festivalde farklı ülkelerden gelen insanlarla birlikteyiz." diyerek Türkiye ve Nijerya arasında kültürel ve sanatsal ilişkilerin artması temennisinde bulundu.

Calabar şehrindeki U. J. Esuene Stadyumu'nda düzenlenen gösteriye binlerce kişi katılırken Türk halk dansları gösterisi beğeniyle karşılandı.

Kültür Bakanlığı, Doğu Karadeniz, Nijerya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Brezilyalı oyuncu Jessica May, yerli otomobili çok beğendi! Türk bayrağıyla paylaştı
Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi Kim Milyoner Olmak İster'e Sabri Sarıoğlu tepkisi! Erdoğan'ın 'jest' çıkışını hatırlatan işçi temsilcisi, sonuçtan memnun değil

Son Dakika Haberleri
07:30 Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika Haber
07:30 İstanbul'da yağış etkisini sürdürüyor - Son Dakika Haber
07:26 Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı - Son Dakika Haber
07:25 Rusya yanlısı isyancılar ve Ukrayna yönetimi arasında esir değişimi - Son Dakika Haber
07:00 Putin, "Rusya'da planlanan yılbaşı saldırısını önlediği için" ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti - Son Dakika Haber
23:21 Bakan Soylu'dan HDP'li Temelli'nin yerli otomobil eleştirisine yanıt: Onun pilden anladığı C4'e takılan pil - Son Dakika Haber
23:15 Hastanede yatan lösemi hastası oğlunun serumuna dışkı enjekte etti! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 07:40:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk halk dansları grubu Nijerya'daki Calabar Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]