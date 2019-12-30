Türk halk dansları grubu Nijerya'daki Calabar Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk halk dansları grubu Nijerya'daki Calabar Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika

Türk halk dansları grubu Nijerya'daki Calabar Festivali'nde sahne aldı

7 saat önce

Nijerya'daki Calabar Festivali kapsamında düzenlenen uluslararası geceye katılan Türk halk dansları grubu, Doğu Karadeniz yöresine ait halk oyunlarıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Nijerya'daki Calabar Festivali kapsamında düzenlenen uluslararası geceye katılan Türk halk dansları grubu, Doğu Karadeniz yöresine ait halk oyunlarıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Gençlik Topluluğu sorumlusu Çiğdem Karahan, AA muhabirine, "İnsanlık temasıyla düzenlen bu festivalde farklı ülkelerden gelen insanlarla birlikteyiz." diyerek Türkiye ve Nijerya arasında kültürel ve sanatsal ilişkilerin artması temennisinde bulundu.

Calabar şehrindeki U. J. Esuene Stadyumu'nda düzenlenen gösteriye binlerce kişi katılırken Türk halk dansları gösterisi beğeniyle karşılandı.

Türk halk dansları grubu Nijerya'daki Calabar Festivali'nde sahne aldı

Kültür Bakanlığı, Doğu Karadeniz, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi
MasterChef Türkiye'nin şampiyonu Cemre Uyanık oldu Netflix, 2019 yılında en popüler projelerini açıkladı! Türk projeler damga vurdu Türk Medya, Star ve Güneş gazetelerini kapatıyor

Son Dakika Haberleri
17:02 Evinde baygın bulunan kadın kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika
17:02 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
17:02 Samsun Büyükşehir Belediyesinden zabıtaya hizmet içi eğitim semineri - Son Dakika
17:02 Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika
17:01 THY, Çin'de Xi'an uçuşlarına başladı - Son Dakika
16:45 Sipariş götüren motosikletli kurye kazada öldü - Son Dakika
16:33 İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 17:04:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk halk dansları grubu Nijerya'daki Calabar Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]