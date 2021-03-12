Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday'ın (77) cenazesi, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde defnedildi.

TRT sanatçısı Günday için Foça Mahallesi'ndeki Civcili Ahmet Ağa Meydanı'nda tören düzenlendi. Günday'ın seslendirdiği eserlerin çalındığı anlarda Günday'ın yakınları ve sanat severler büyük üzüntü yaşadı.

Helallik alınmasının ardından Foça Mezarlığı'nda cenaze namazı kılınan Günday, toprağa verildi.

Sanat yaşamı boyunca yüzlerce öğrenci yetiştirdiği bilinen Günday, kaset ve plaklarının yanı sıra "Bağlama Metodu", "Türküler ve Öyküleri" ve

"Dünden Bugüne Fethiye" adlı yazılı eserler bıraktı.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarında öğretim üyeliği de yapan Günday, evli ve iki çocuk babasıydı.