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Türk Halk Müziği sanatçısı Akartürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Türk Halk Müziği sanatçısı Akartürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

03.12.2021 10:00
Türk Halk Müziği sanatçısı Akartürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Emekli olduğu TRT Ankara Radyosunu ziyaret eden Akartürk, burada AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi aldı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Akartürk, haber kategorisinde Neal Waters'in "Ormanın acı rengi", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" fotoğrafını oyladı.

Yaşam kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Doğanın renkleri" başlıklı fotoğrafını seçen Akartürk, doğaya ayrı bir değer verdiğini söyledi.

Fotoğrafların tümünün birbirinden değerli olduğunu belirten Akartürk, "Doğayı çok seviyorum, oyumu ona göre verdim. Kıymetini bilmezsek neler olabileceğini hep beraber yaşıyoruz. Farkındalık yaratan foto muhabirlerini canıgönülden kutluyorum." dedi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Akartürk, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Türk Halk Müziği sanatçısı Akartürk, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Türk Halk Müziği sanatçısı Akartürk, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Türk Halk Müziği, Bedia Akartürk, Ankara, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Halk Müziği sanatçısı Akartürk, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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