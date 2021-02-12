Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, Bolu Valisi Ümit'i ziyaret etti - Son Dakika

Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, Bolu Valisi Ümit'i ziyaret etti

12.02.2021 15:33
Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, Bolu Valisi Ümit'i ziyaret etti, System.String[]

Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartük, Bolu Valisi Ahmet Ümit'i ziyaret etti.

Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartük, Bolu Valisi Ahmet Ümit'i ziyaret etti.

Ziyarette Valilik Şeref Defterini imzalayan Akartürk, daha sonra Vali Ümit ile sohbet etti.

Ümit, yaptığı konuşmada, Bedia Akartürk'ün bir halk sanatçısı olduğunu belirterek, "Sizleri uzun yıllardır dinliyoruz. Halkın sanatçısısınız. Sanat camiasında devlet-millet birlikteliğinin timsallerindensiniz. Gönüllerimizdeki yerinizle ve değerinizle müstesna sanatçılarımızdansınız. Bizim hayatımızda önemli bir yere sahipsiniz. Köklü ve kadim bir medeniyetin mensuplarıyız. Kültürümüze ve folklorumuza ait değerlerimizi yaşattığınız ve gelecek nesillere aktardığınız için sizleri gönülden tebrik ediyorum. Sizin gibi değerli bir sanatçımızı Bolu'da ağırlamaktan onur duyduk, şeref verdiniz." dedi.

Akartürk ise "Türküler bizim özümüz. Her türkünün bir hikayesi var. Büyük anneannem Bolu'da yaşadı. Ben de Bolu'da bulunmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Vali Ümit, Bedia Akartürk'e Bolu'nun yöresel ürünlerinden oluşan sepet ile çeşitli hediyeler verdi.

Türk Halk Müziği, Bedia Akartürk, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, Bolu Valisi Ümit'i ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri! 3 konu başlığı saydı: Arzu ettiğimizi yapamadık Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü Exxen'de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinin afişi ve fotoğrafları paylaşıldı Erdoğan'dan İmamoğlu'na tablet tepkisi: Bizim ilçe belediyemiz 50 bin tablet dağıttı Eski model, Pennsylvania'da bir yol kenarında ölü bulundu Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Uzay programı için Göbeklitepe'ye yerleştirilen monolitin bir benzeri Şanlurfa'da kent merkezine dikildi Kahraman pilot gönülleri fethetti! "Almadan gitmek yok" deyip helikopterle zorlu bölgeye indi
Son Dakika: Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı Son Dakika: Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçı saat 19.00'dan 16.00'a alındı         
15:38
Son Dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçı, Pazar günü saat 19.00'dan 16.00'ya alındı Son Dakika: Galatasaray-Kasımpaşa maçı, Pazar günü saat 19.00'dan 16.00'ya alındı         
15:19
Henüz 17 yaşındaydı! 3 ay önce lösemi teşhisi konulan Betül yaşam savaşını kaybetti Henüz 17 yaşındaydı! 3 ay önce lösemi teşhisi konulan Betül yaşam savaşını kaybetti         
15:01
Survivor'a dahil olan Berkay Yuvakuran'ın efsane futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olduğu ortaya çıktı Survivor'a dahil olan Berkay Yuvakuran'ın efsane futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu olduğu ortaya çıktı         
14:31
Yaşlı kadını öldürüp çaldıkları 1 çuval fındık parası ile masaj salonu aramışlar Yaşlı kadını öldürüp çaldıkları 1 çuval fındık parası ile masaj salonu aramışlar         
14:29
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın         
14:12
İstanbul'da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 1987 kışının fotoğrafları ortaya çıktı İstanbul'da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 1987 kışının fotoğrafları ortaya çıktı         
13:59
Eşini kömürlükte boğarak öldüren cani, hiçbir şey olmamış gibi işe gitmiş Eşini kömürlükte boğarak öldüren cani, hiçbir şey olmamış gibi işe gitmiş         
13:08
Genç çiftin ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı! Önce karısını vurmuş, sonra intihar etmiş Genç çiftin ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı! Önce karısını vurmuş, sonra intihar etmiş         
12:43
Kapatılan fabrikadan sızan kimyasal atığın, köpeklerin rengini maviye çevirdiği iddia edildi Kapatılan fabrikadan sızan kimyasal atığın, köpeklerin rengini maviye çevirdiği iddia edildi         
12:30
İETT şoförüne hakaret etti, ceza olarak durakta yolculara lokum dağıttı İETT şoförüne hakaret etti, ceza olarak durakta yolculara lokum dağıttı         
12:29
Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı         
12:17
ABD'de 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi ABD'de 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi         
12:02
Yanlışlıkla kürdan yutan Demet Şener ölümden döndü Yanlışlıkla kürdan yutan Demet Şener ölümden döndü         
11:47
NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon'un 'altın nehirlerini' ortaya çıkardı NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon'un 'altın nehirlerini' ortaya çıkardı         
11:38
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 15:48:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, Bolu Valisi Ümit'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei