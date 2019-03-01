Son Dakika Haberleri: Türk Halk Müziği Yarışması'nın Birincisi Aü Oldu

Türk Halk Müziği Yarışması'nın Birincisi Aü Oldu

38 dakika önce

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün "Sahne Sırası Sende" sloganıyla düzenlediği Gençler Arası Türk Halk Müziği Yarışması'nın birincisi Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencileri oldu.

Türk Halk Müziği Yarışması'nın Birincisi Aü Oldu, System.String[]
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün "Sahne Sırası Sende" sloganıyla düzenlediği Gençler Arası Türk Halk Müziği Yarışması'nın birincisi Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencileri oldu.

Özgecan Arslan Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmada Elektro Gitarda Mehmet Hulusi Yıldız, Bas Gitarda Fahrettin Nihat Erkan ve Vokalist Berkan Deniz Çatalkaya'dan oluşan grup başarılı performansıyla birinciliğe layık görüldü. Yarışmanın birincisi olmaktan çok mutlu olduklarını dile getiren grup üyeleri, "Şimdiden bir sonraki yarışma için hazırlıklara başladık. Ancak grubumuzda eksiklerimiz var. Keman, batari ve klarnet ya da saksofon çalabilen arkadaşlara ihtiyacımız var. Bir sonraki yarışmamız Mersin'de yapılacak. Onu kazanırsak Samsun'da Türkiye Finaline katılacağız ve sonrasında yurtdışında ülkemizi temsil etme imkanına kavuşacağız" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:28 Kaynak: İHA

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