Türk Halk Müziği Yarışması'nın Birincisi Aü Oldu
38 dakika önce
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün "Sahne Sırası Sende" sloganıyla düzenlediği Gençler Arası Türk Halk Müziği Yarışması'nın birincisi Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencileri oldu.
Antalya
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün "Sahne Sırası Sende" sloganıyla düzenlediği Gençler Arası Türk Halk Müziği Yarışması'nın birincisi Akdeniz Üniversitesi
(AÜ) öğrencileri oldu.
Özgecan Arslan Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmada Elektro Gitarda Mehmet Hulusi Yıldız, Bas Gitarda Fahrettin Nihat Erkan
ve Vokalist Berkan Deniz Çatalkaya'dan oluşan grup başarılı performansıyla birinciliğe layık görüldü. Yarışmanın birincisi olmaktan çok mutlu olduklarını dile getiren grup üyeleri, "Şimdiden bir sonraki yarışma için hazırlıklara başladık. Ancak grubumuzda eksiklerimiz var. Keman, batari ve klarnet ya da saksofon çalabilen arkadaşlara ihtiyacımız var. Bir sonraki yarışmamız Mersin
'de yapılacak. Onu kazanırsak Samsun
'da Türkiye
Finaline katılacağız ve sonrasında yurtdışında ülkemizi temsil etme imkanına kavuşacağız" diye konuştu. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:28 Kaynak: İHA
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