Türk halk oyunları topluluğu'ndan dünya birinciliği

Güney Kore 'de düzenlenen kıtalararası en büyük dans organizasyonu olarak kabul edilen, dünya dans yarışmasında Türkiye 'yi temsil eden Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Halk Oyunları Topluluğu, iki dalda dünya birincisi oldu.

Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) ile Güney Kore Hükümeti tarafından organize edilen ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen dünya dans yarışması, Güney Kore'nin Cheonen kentinde yapıldı. Kıtalararası ve en büyük dans organizasyonu olan yarışmada BAU Halk Oyunları Topluluğu, 20 dansçı ve 1 eğitmen ile katıldığı yarışmada 2 dalda dünya birincisi oldu. Sokak Dansı katagorisinde yarışan Karadeniz ekibi, 32 takım arasından sıyrılarak birinci oldu. Ardından 16 ülke ülke ile Sahne Dansları katagorisinde yarışan Zeybek ekibi de gösterdikleri üstün performansla birinciliği aldı. Dans yarışmasında Kosava ikinci, Meksika ise üçüncü oldu.

"KÜLTÜRÜMÜZÜN ELÇİSİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Dünyanın en büyük dans organizasyonunda Türkiye'yi gururla temsil ettiklerini söyleyen BAU Halk Oyunları Topluluğu Kurucu Başkanı Okan Gürbüz, "Ekibimizi kurduğumuz günden bugüne kadar Anadolu kültürüne ve zenginliğine olan inancımız ile yolumuza devam ediyoruz. 2015 yılında da Litvanya'da 6 dalda dünya şampiyonu olan ekibimiz, bu kez ünvanını, dünya birinciliği ile kıtalararası ve en büyük dans organizasyonunda tazeledi. Bu yarışma bizim için iki konuda çok kıymetli. Birincisi, geleneksel kültürümüzü en saf hali ile ve tüm güzelliği ile temsil ettik. Çünkü özellikle son 10-15 yıldır geleneksel danslarımız son derece bozuldu ve dünya bizi bu şekilde tanımaya başladı. Biz bu algıyı her yıl değiştirmeye gayret ediyoruz. İkincisi dünya'nın sayılı eğitim kurumları içerisinde eğitime verdiğimiz önem ve katma değeri kültürümüz içinde sağladık. Üniversitemizin ve kültürümüzün düyadaki elçisi ve temsilcisi olmakta ayrı bir gurur durumudur" dedi.

Gürbüz, "Bu gibi organizasyonlarda ülkemizi kaliteli ve kültürümüze tarihimize yakışır şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz. Uluslararası toplumların Türkler ve Türkiye hakkında akıllarındaki yanlış algıları da ortadan kaldırıyoruz. Tüm katılımcı ülkeler disiplin, düzen ve sıcak ilişkilerimizden sonra ülkemiz için olumlu görüşlere sahip oluyorlar" diye konuştu.