Türk halkı Azerbaycan'ın yanında - Son Dakika

Türk halkı Azerbaycan'ın yanında

14.10.2020 10:30
Türk halkı Azerbaycan'ın yanında, System.String[]

Yapılan araştırmaya göre vatandaşın yüzde 92,6'sı, toprakları Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan'ın hamlelerini haklı görürken katılımcıların yüzde 70,3'ü gerektiğinde "Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanında savaşırız" dedi.

Yapılan araştırmaya göre vatandaşın yüzde 92,6'sı, toprakları Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan'ın hamlelerini haklı görürken katılımcıların yüzde 70,3'ü gerektiğinde "Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanında savaşırız" dedi.

Araştırma Şirketi Areda Survey, Sosyometre Eylül çalışması kapsamında Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar ve gündeme ilişkin konularla ilgili halkın görüşünü sordu. Türkiye'yi temsilen 3 bin kişinin katıldığı sosyometre araştırması, 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Areda Survey PBDP'si kullanılarak gerçekleştirilen araştırma, Türkiye'nin Azerbaycan ve Ermenistan çatışmasına ilişkin siyasi nabzını, 6-7 Ekim olaylarına ilişkin HDP'li yöneticilere yönelik operasyonları, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri ve koronavirüs salgınının gölgesinde yeniden çalan okul zilinin yansımalarını ele aldı. Kantitatif araştırma tekniklerinden CAWI ile gerçekleştirilen araştırma, Türkiye kamuoyunun dinamiklerini ölçme fırsatı verdi.

YÜZDE 92,6 'AZERBAYCAN HAKLI" DİYOR

"Türkiye Azerbaycan'a her yönüyle destek vereceğini deklare etti. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 90,7'si 'destekliyorum' yanıtı verirken, yüzde 9,3'ü 'karşıyım' dedi. Ankete katılanların yüzde 92,6'sı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda Azerbaycan'ı haklı görürken katılımcıların yüzde 7,4'ü ise Ermenistan'ı haklı bulduğunu söyledi. Araştırmada yer alan, "Sizce Türkiye gerektiğinde Azerbaycan'ın yanında Ermenistan'a karşı savaşa girmeli midir?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 70,3'ü 'evet' derken, yüzde 29,7'si 'hayır' cevabını verdi.

"6-7 EKİM OLAYLARINDA SORUMLULAR CEZASINI ÇEKSİN"

Sosyometre Eylül araştırmasının bir diğer gündem maddesi ise 6-7 Ekim olayları oldu. Araştırmada, "6-7 Ekim olaylarında HDP'li bazı yöneticilere karşı soruşturma açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 67,7'si "Sorumluların cezasını çekmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum ve destekliyorum" yanıtını verdi. Aynı soruya vatandaşların yüzde 32,3'ü "Siyasi amaçlı bir operasyon olduğunu düşünüyorum ve karşıyım" dedi.

ÇOĞUNLUK YUNANİSTAN'LA YAPILAN MÜZAKEREDEN ÜMİTSİZ

Araştırmada yer alan "Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz ve Ege sorunuyla ilgili müzakere süreci devam ediyor. Siz bu müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkacağını bekliyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 33,9'u 'evet' derken, yüzde 66,1'i 'hayır' dedi.

KATILIMCILAR ONLİNE EĞİTİMİ NASIL DEĞERLENDİRİYOR

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 7 aydır kapalı olan okullarda yeniden ders zili çaldı. İlk ve orta öğretimde kademeli olarak yüz yüze eğitim-öğretim başladı. Sosyometre Eylül araştırması, yeni dönemde okul algısına da ışık tuttu. Araştırmada yer alan, "İlk ve orta öğretimde kademeli olarak yüz yüze eğitimi nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 62,5'i 'doğru buluyorum' derken, yüzde 37,5'i 'yanlış buluyorum' yanıtını verdi.

Araştırmada yer alan bir diğer gündem maddesi de üniversitelerin çoğunda eğitim faaliyetlerinin uzaktan ve online şekilde ilerlemesine ilişkin oldu. "Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya, katılımcıların yüzde 56,7'si doğru bulduğunu ifade ederken, yüzde 43,3'ü yanlış bulduğunu söyledi.

(İHA)

Türk halkı Azerbaycan'ın yanında

Ermenistan, Azerbaycan, Eylül, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk halkı Azerbaycan'ın yanında - Son Dakika

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