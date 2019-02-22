''Türk Halkının 3'te Biri Sindirim Bozukluğu Yaşıyor''

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Projesi ve Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) işbirliğinde toplumsal farkındalık projeleri kapsamında "Sindirim Sistemi" konulu halk toplantısı düzenlendi. Programda konuşan TGD Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, Türk halkının 3'te birinin sindirim sistemi bozukluğu yaşadığını söylerken "Anne Şehir" projesi sayesinde binlerce insanın ultrasonla tarandığını ve önemli bir çalışma ortaya çıktığını belirtti.

PROJE KAPSAMINDA ÖNCE SAĞLIK DENDİ

21 Kasım 2016 tarihinde "Evden Okula Haydi Anneler Spora" sloganı ile hayata geçirilen "Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı Projesi" ile Kocaelili anneleri, durağan bir hayat değil, hareketli bir yaşam sürmeye başladı. Proje kapsamında daha önce spor faaliyetlerine katılan bayanlara, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa ücretsiz sağlık taraması yapıyor. İnsan sağlığına önem veren proje kapsamında son olarak ''Sindirim Sistemi'' konulu halk toplantısı, Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

YOĞUN KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Türk Gastroenteroloji Derneği ve Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Projesi işbirliğinde toplumsal farkındalık projeleri kapsamında düzenlenen halk toplantısına; Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, Kocaeli Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, TGD Yönettim Kurulu üyesi Prof. Dr. Dilek Oğuz, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altay Çelebi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Göktuğ Şirin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLANLARIN SAYISI İYİ"

2016'dan bu yana Kocaeli'de ikamet eden kadınların yoğun ilgi gösterdiği proje kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan TGD Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, program hakkında bilgiler aktararak, "Buraya gelmeden önce kaç kişi bir gastroenteroloğun ne iş yaptığını biliyordu? Bu salonda bu konu hakkında bilgisi olanların oranı neredeyse yüzde 40. Çok iyi bir rakam. Güneydoğu Anadolu'da bir büyükşehirdeki programda sorduğumda 400 kişiden 7'si bilmişti. Bilenlerin 4'ü benim hastamdı. Buradaki rakam Türkiye için iyi bir rakam. Türk halkının 3'te birinin sindirim sistemi bozukluğu var. Bu çok emek verilmiş, binlerce insanın ultrasonla tarandığı önemli bir çalışma ile ortaya koyulmuştur" dedi.

SAĞLIKLI YAŞAM YÜRÜYÜŞLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen çeşitli spor aktiviteleri her hafta çeşitli parkurlarda düzenli olarak sürdürülürken, ''Bilgi Güncelleme Programları'' çerçevesinde de spor eğitmenlerine, spor ve sağlık ilişkisi üzerine Egzersiz Terapisi Yönetimi Eğitimi ile ilgili güncel bilgiler veriliyor. Ayrıca proje bünyesinde görev yapmakta olan diyetisyenler ve yaşam koçu diyetisyenler tarafından kadınlara sağlıklı beslenme, diyabet ve obezite ile ilgili eğitim veriliyor.

SAĞLIK TARAMALARI VE SAĞLIK BİLİNCİ

Spor yapan kadınların spor eğitimlerine başlamadan önce ve spor eğitimleri süresince diyetisyen kontrolünde ölçümleri yapılarak spora devam etmeleri sağlanırken ve kan tahlili vb. sağlık taramalarından belli aralıklarla düzenli sağlık takipleri yapılıyor. Bunların yanı sıra eğitim alan bayanlara yönelik; normal doğum, anne sütü ve emzirmenin önemi, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, obeziteden korunma ve diyabet, organ bağışının önemi, kadına yönelik şiddet, sigara ve uyuşturucu bağımlılığının zararları gibikonularda eğitimler verilerek sağlık bilinci aşılanıyor.