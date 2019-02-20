Türk halkının birinci yatırım tercihi altın
11 dakika önce
Türkler birinci tasarruf aracı olarak altını görürken ikinci sırada ev almak, üçüncü sırada yastık altında biriktirmek var.
Türkler birinci tasarruf aracı olarak altını görürken ikinci sırada ev almak, üçüncü sırada yastık altında biriktirmek var.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:05
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