Son Dakika Haberleri: Türk halkının birinci yatırım tercihi altın

Türk halkının birinci yatırım tercihi altın

11 dakika önce

Türkler birinci tasarruf aracı olarak altını görürken ikinci sırada ev almak, üçüncü sırada yastık altında biriktirmek var.

Türk halkının birinci yatırım tercihi altın, System.String[]
Türkler birinci tasarruf aracı olarak altını görürken ikinci sırada ev almak, üçüncü sırada yastık altında biriktirmek var.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:05 

Ekonomi
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