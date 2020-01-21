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Türk Harb-İş Sendikası: İncirlik'te ABD firmasına çalışan işçilerin yarısının çıkışı verildi
6 saat önce
Türk Harb-İş Sendikası: İncirlik'te çalışan işçilerin çıkışı verildi
Türk Harb-İş Sendikası'nın Adana şubesi, İncirlik Hava Üssü'nde ABD'li işveren Vectrus şirketinin üste çalışan 890 Türk işçiden 424'ünün işten çıkartılacağını kendilerine bildirdiğini açıkladı.
Şube Başkanı Erdal Akalın, düzenlediği basın toplantısında "İşveren tarafından 32 bayan 392 erkek olmak üzere toplamda 424 kişinin işten çıkarılacağı bilgisi verildi."dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:32
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